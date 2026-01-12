Atakum Belediyesi'nden Öğrencilere Sıfır Atık Farkındalığı

Atakum Belediyesi, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ekipleriyle Atakum Milli Eğitim Vakfı İlkokulu'nda öğrencilere geri dönüşüm ve doğa koruma eğitimi verdi.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 17:12
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 17:12
Samsun Atakum Belediyesi, sıfır atık çalışmaları kapsamında öğrencilere yönelik kapsamlı bir farkındalık etkinliği gerçekleştirdi. Etkinlikte öğrenciler, biriktirdikleri atıkları belediye ekiplerine teslim ederek doğaya katkı sundu.

Program detayları

Atakum Belediyesi, sıfır atık konusunda toplumsal bilinç oluşturma çalışmalarını yeni yılda da kesintisiz sürdürüyor. Belediyenin İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ekipleri, Atakum Milli Eğitim Vakfı İlkokulu öğrencilerine doğanın korunması ve geri dönüşüm başlıklarında bilgilendirme yaptı. Etkinlikte öğrencilerin biriktirdiği atıklar, geri dönüşüm merkezlerine teslim edilmek üzere toplandı.

Program, çevre konulu bir film gösterimi ile başladı. Filmde atık maddelerin doğaya ve insan sağlığına etkileri ile geri dönüşüme kazandırılma süreci anlatıldı ve öğrenciler tarafından ilgiyle izlendi.

Gösterimin ardından, Belediyenin İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğünden Çevre Mühendisi Mithat Dikmen sıfır atıkla ilgili önemli bilgiler paylaştı. Dikmen şu ifadeleri kullandı:

"Artık kullanılmayan ve çevre için zarar oluşturan her türlü maddeye atık diyoruz. Sıfır atık uygulaması atığı azaltmak, atıkların toplama sistemini oluşturarak geri dönüştürmektir. Kağıt atıklar mavi kutulara, plastikler sarı kutulara, cam yeşil kutulara, metaller gri kutulara gibi ayrıştırmalar var. 1 ton atığın geri kazanılması, 17 ağacı kesilmekten kurtarır. Yeni üretime kıyasla metal ve plastik geri kazanımı ile yüzde 95 enerji tasarrufu sağlanabilmektedir. Atık camlar tekrar cam ürünlerine plastik maddeler elyaf, dolgu malzemesi, otomobil parçası gibi birçok malzemeye atık metaller ise tekrar tekrar metal ürünlere ürünlere dönüşebilmektedir. Bu açıdan sıfır atık çalışmaları, büyük önem taşımaktadır"

Öğrencilerden çevre duyarlılığı

Etkinlikte öğrenciler, atık yağ, pil, plastik gibi biriktirdikleri atıkları belediye ekiplerine teslim ederek uygulamalı destek sağladı. Belediye ekipleri, atıkların en kısa sürede geri dönüşüm tesislerine ulaştırılacağını belirterek çevre dostu öğrencilere teşekkür etti.

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

