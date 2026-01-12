Malatya'da Kar Sertleşti: Pütürge'de Kar Kalınlığı 1 Metreye Yaklaştı
Malatya'da etkisini sürdüren soğuk hava dalgası kent merkezinde sağanak yağış şeklinde hissedilirken, kırsal alanlarda kar yağışı etkili oluyor.
Pütürge ilçesinde bazı bölgelerde kar kalınlığı 1 metreye ulaşırken, Gündeğer Mahallesi'nde ölçülen kar yüksekliği 50 santimetreye ulaştı.
Ekipler kapanan yolları açmak için çalışma yürütüyor
Gündeğer Mahallesi Muhtarı Özcan Yıldırım, kapanan yolların açılması için ekiplerin yoğun şekilde çalıştığını ve yağışların sürdüğünü bildirdi.
