Malatya'da Kar Sertleşti: Pütürge'de Kar Kalınlığı 1 Metreye Yaklaştı

Malatya'daki soğuk hava dalgası sürüyor; Pütürge'de bazı bölgelerde kar kalınlığı 1 metreye yaklaşırken Gündeğer Mahallesi'nde 50 cm ölçüldü.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 18:44
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 18:44
Malatya'da etkisini sürdüren soğuk hava dalgası kent merkezinde sağanak yağış şeklinde hissedilirken, kırsal alanlarda kar yağışı etkili oluyor.

Pütürge ilçesinde bazı bölgelerde kar kalınlığı 1 metreye ulaşırken, Gündeğer Mahallesi'nde ölçülen kar yüksekliği 50 santimetreye ulaştı.

Ekipler kapanan yolları açmak için çalışma yürütüyor

Gündeğer Mahallesi Muhtarı Özcan Yıldırım, kapanan yolların açılması için ekiplerin yoğun şekilde çalıştığını ve yağışların sürdüğünü bildirdi.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

