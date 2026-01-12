Rüzgârgülü İmalatı: Şerafettin Çidam Van Erciş'te 12 kW Sistemi Kurdu

61 yaşındaki Şerafettin Çidam, dededen kalma demirciliği geliştirerek Van Erciş'te 12 kW hibrit rüzgârgülü ve elektrik sistemi kurdu.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 15:27
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 15:34
VAN (İHA) – Manisa’nın Akhisar ilçesinde 61 yaşındaki Şerafettin Çidam, dededen kalma demircilik mesleğini geliştirerek rüzgârgülü imalatına başladı.

30 Yıllık Deneyimle Bölgeye Kurulum

Yaklaşık 30 yıldır rüzgârgülü sistemiyle uğraşan ve Türkiye’nin birçok ilinde kurulum gerçekleştiren Çidam, Erciş ilçesi Bayramlı köyünde çiftçilik ve hayvancılıkla uğraşan Nihat Baş için 12 kW'lık rüzgârgülü ve elektrik enerji sistemini kurdu.

Dededen Gelen Usta Eller

'Dedem demirciydi. Babam sıcak demirciydi. Ondan sonra abilerim demirciydi. Ben de bu işleri geliştirerek rüzgârgülü imalatına başladım.' ifadeleriyle mesleğinin aileden geçtiğini anlatan Çidam, kurdukları sistemin hibrit ve doğa dostu olduğunu, çevreyi kirletmediğini ve rüzgâr enerjisiyle çalıştığını vurguladı.

Nihat Baş ise elektriğin yetersiz olmasından dolayı doğa dostu rüzgârgülünü tercih ettiklerini belirtti.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları