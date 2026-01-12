Rüzgârgülü İmalatı: Şerafettin Çidam Van Erciş'te 12 kW Sistemi Kurdu

VAN (İHA) – Manisa’nın Akhisar ilçesinde 61 yaşındaki Şerafettin Çidam, dededen kalma demircilik mesleğini geliştirerek rüzgârgülü imalatına başladı.

30 Yıllık Deneyimle Bölgeye Kurulum

Yaklaşık 30 yıldır rüzgârgülü sistemiyle uğraşan ve Türkiye’nin birçok ilinde kurulum gerçekleştiren Çidam, Erciş ilçesi Bayramlı köyünde çiftçilik ve hayvancılıkla uğraşan Nihat Baş için 12 kW'lık rüzgârgülü ve elektrik enerji sistemini kurdu.

Dededen Gelen Usta Eller

'Dedem demirciydi. Babam sıcak demirciydi. Ondan sonra abilerim demirciydi. Ben de bu işleri geliştirerek rüzgârgülü imalatına başladım.' ifadeleriyle mesleğinin aileden geçtiğini anlatan Çidam, kurdukları sistemin hibrit ve doğa dostu olduğunu, çevreyi kirletmediğini ve rüzgâr enerjisiyle çalıştığını vurguladı.

Nihat Baş ise elektriğin yetersiz olmasından dolayı doğa dostu rüzgârgülünü tercih ettiklerini belirtti.

