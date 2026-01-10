Atatürk Üniversitesi'nde Tarım Eğitiminin 180. Yılı Kutlandı

Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi 180. yılı etkinliğiyle tarım eğitiminde öncülüğünü vurguladı

Türkiye’de modern tarım öğretiminin başlamasının 180. yıl dönümü, tarım ve hayvancılığın merkezi Erzurum’da, Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi ev sahipliğinde düzenlenen kapsamlı bir programla kutlandı. Etkinlik, akademi, siyaset, yerel yönetim ve sektör temsilcilerini bir araya getirerek tarımın geçmişini, bugününü ve "Tarım 4.0" vizyonuyla şekillenecek geleceğini masaya yatırdı.

Katılımcılar ve açılış mesajı

Programa Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu (Atatürk Üniversitesi Rektörü), Dr. Mehmet Mehdi Eker (Gıda, Tarım ve Hayvancılık Eski Bakanı), Mustafa Berk Çelik (Erzurum Vali Vekili), Mehmet Sekmen (Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı), önceki dönem milletvekili Adnan Yılmaz, Alpaslan Kenger (Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürü), Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Önder Çalmaşur, akademisyenler, ziraat mühendisleri ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Programın açılış konuşmasında Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, üniversitenin akademik birikimini şehrin ve ülkenin kalkınma hedefleriyle bütünleştirme kararlılığını vurguladı: "Bugün sadece bir kutlama yapmıyoruz; 180 yıllık bir birikimin üzerine yeni nesil bir gelecek inşa ediyoruz. Ziraat Fakültemiz, bilimsel üretkenliği ve öğrenci odaklı yaklaşımıyla bu vizyonun en güçlü lokomotiflerinden biridir."

Siyasi ve yerel destek, akademik iş birliği

Etkinlikte konuşan Dr. Mehmet Mehdi Eker, Mustafa Berk Çelik ve Mehmet Sekmen, tarımsal eğitimin stratejik önemine dikkat çekti. Prof. Dr. Önder Çalmaşur ise fakültenin yönetim anlayışını "bilimsel üretkenlik ve güçlü iş birliği" olarak tanımlayıp emeği geçen akademisyenlere teşekkür etti.

Program oturumlarında "Tarım 4.0" vizyonu, tarımda dijitalleşme ve bilimsel veriyle desteklenen üretim modelleri tartışıldı.

Sunumlar, ödüller ve vefa

Prof. Dr. Fikrettin Şahin, "Tarımsal Biyoteknolojinin Gelişim Süreci ve Küresel Tarıma Etkileri" başlıklı sunumunda küresel iklim krizi ve artan nüfus karşısında biyoteknolojinin sunduğu çözümlere dikkat çekti.

Programın en anlamlı anları, akademik başarıların ödüllendirildiği ve 30 yıllık mezunların ağırlandığı plaket töreninde yaşandı. 2024 yılı değerlendirmelerinde profesör, doçent, doktor öğretim üyesi ve araştırma görevlisi kategorilerinde ilk üçe giren akademisyenlere plaket takdim edildi. Ayrıca Prof. Dr. Sezai Ercişli Bosna Hersek’ten aldığı uluslararası ödül nedeniyle tebrik edildi.

1994-1995 eğitim-öğretim yılında Ziraat Fakültesinden mezun olan isimlere "Ziraat Mühendisliğinde 30. Yıl" plaketleri verildi. Sahadaki uygulayıcılar olarak başarılı çiftçiler Oktay Karakaş, Murat Erbay ve Mevlüt Koçan tarımsal üretime katkılarından dolayı onurlandırıldı.

Kapanış

Etkinlik, Eğitim Fakültesi Müzik Bölümü öğrencilerinin dinletisi, toplu fotoğraf çekimi ve iyi dileklerle sona erdi. Türkiye’nin en köklü ziraat fakültelerinden biri olan Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi, 180. yıl kutlamalarıyla tarım eğitimindeki öncü rolünü bir kez daha tescillemiş oldu.

