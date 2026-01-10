Osmaniye'de İtfaiye, Süper Kupa Maçı Sırasında Sirenle Göreve Koştu

Maçı izlerken gelen ihbar güvenlik kameralarına yansıdı

Osmaniye'de itfaiye ekipleri, dinlenme anlarında Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa Finali'ni izlerken gelen bir yangın ihbarıyla karşılaştı.

Çalan siren üzerine personel yerlerinden fırlayarak hızla araçlara yöneldi ve kısa sürede müdahale için istasyondan çıkış yaptı.

O anlar istasyonun güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, maç heyecanı yaşayan itfaiye erlerinin sirenin çalmasıyla birlikte göreve koştuğu görülüyor.

GOLE DEĞİL, SİRENE HAVAYA FIRLADILAR