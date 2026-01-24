Atatürk Üniversitesi'nden Bütünleşik Yüksek Lisans Programı ile Akademik Devrim

Atatürk Üniversitesi, "Bütünleşik Yüksek Lisans Programı"nı 2025-2026 baharından itibaren kontenjan tanıyarak başlattı; başvurular 12-26 Ocak 2026 arasında.

Yayın Tarihi: 24.01.2026 12:26
Güncelleme Tarihi: 24.01.2026 12:26
Atatürk Üniversitesi, başarılı lisans öğrencilerini akademik kariyere erken hazırlamak üzere devrim niteliğinde bir adım atarak "Bütünleşik Yüksek Lisans Programı" uygulamasını başlattı. "Geleceğe Bir Adım Önde Başla" sloganıyla ilan edilen program, ilk kez kontenjan verilerek genç araştırmacıların bilim dünyasına hızlı ve kesintisiz geçişini hedefliyor.

Programın Detayları

Anadolu’nun ilim merkezi Atatürk Üniversitesi, "Araştırma Üniversitesi" vizyonunu güçlendirecek bu stratejik uygulamayı 2025-2026 bahar yarıyılından itibaren hayata geçiriyor. Bütünleşik Yüksek Lisans Programı, lisans eğitimi devam eden başarılı öğrencilere yüksek lisans dersleri alabilme imkânı tanıyor ve öğrencilere zaman avantajı sağlıyor.

Programa başvuru koşulları arasında lisans programının en erken 7. yarıyılında olma ve AGNO 3.00 ve üzeri bulunuyor. Programa kabul edilen öğrenciler, her yarıyıl en az bir, en fazla iki lisansüstü ders alarak yüksek lisans kredilerini erkenden tamamlayabiliyor. Lisans mezuniyeti sonrasında ALES ve ortalama şartlarını sağlayan öğrenciler, doğrudan yüksek lisans programına kesin kayıt yaptırarak eğitim sürelerini en az bir yıl kısaltma avantajı elde ediyorlar.

Rektör Hacımüftüoğlu'nun Değerlendirmesi

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, üniversitenin uluslararası sıralamalarda ve yayın performansında elde ettiği başarılara dikkat çekti. Hacımüftüoğlu, konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

"Atatürk Üniversitesi olarak 2025 yılında yayın performansını Türkiye’de en fazla artıran üniversite olmanın gururunu yaşıyoruz. Araştırma Üniversitesi kimliğimizin bir gereği olarak bilimsel üretimi sadece bir faaliyet değil, stratejik bir sorumluluk olarak görüyoruz"

"Gelecek vizyonumuz gençlerimizin hayalleriyle güçleniyor. Bütünleşik Yüksek Lisans Programı ile başarılı öğrencilerimizi henüz lisans sıralarındayken akademik ekosistemimize dahil ederek, onlara lisanstan yüksek lisansa kesintisiz ve hızlı bir geçiş imkânı sunuyoruz. THE 2026 Dünya Sıralaması’nda ilk 1000 bandına yerleşen üniversitemiz, bu tür yenilikçi modellerle ‘Yerelden Küresele, Bilimle Yükselen Üniversite’ olma hedefine emin adımlarla ilerlemektedir"

Kontenjan ve Başvuru Takvimi

Üniversite genelinde Fen, Sağlık, Sosyal, Eğitim ve Türkiyat Araştırmaları gibi farklı enstitülerde toplam 3.902 kişilik geniş bir lisansüstü kontenjan havuzu oluşturuldu. Adaylar başvurularını 12 - 26 Ocak 2026 tarihleri arasında Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) üzerinden online olarak gerçekleştirebilecek.

Başvuru Tarihleri: 12 - 26 Ocak 2026
Yerleştirme Sonuçlarının İlanı: 30 Ocak 2026
Kesin Kayıt İşlemleri: 02 - 03 Şubat 2026

"Geleceğe Bir Adım Önde Başla" sloganıyla hayata geçirilen bu program, Atatürk Üniversitesi’nin nitelikli araştırmacı yetiştirme konusundaki kararlılığının somut bir göstergesi olarak kampüs yaşamında yerini aldı ve üniversitenin "Araştırma Üniversitesi" vizyonunu destekleyen stratejik adımlardan biri olarak öne çıkıyor.

