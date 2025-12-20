DOLAR
ATAÜNİ Genç Ofis Paneli: 'Fikirden Aksiyona Giden Yol'

Atatürk Üniversitesi'nde düzenlenen 'Fikirden Aksiyona Giden Yol' panelinde hukukçular ve yöneticiler gençlerle deneyimlerini paylaştı; AtaÜni Genç Ofis fikirleri eyleme dönüştürüyor.

Yayın Tarihi: 20.12.2025 10:43
Güncelleme Tarihi: 20.12.2025 10:43
ATAÜNİ Genç Ofis'ten 'Fikirden Aksiyona Giden Yol' paneli

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın üniversite yapılanması olarak hayata geçirilen Genç Ofis uygulaması kapsamında, Atatürk Üniversitesi ev sahipliğinde "Fikirden Aksiyona Giden Yol" paneli düzenlendi. Etkinlik, gençlik çalışmaları, gönüllülük faaliyetleri ile kültürel ve sportif etkinliklerin desteklenmesi hedefiyle kurulan AtaÜni Genç Ofis organizasyonunda gerçekleştirildi.

Panelin açılışı ve katılımcılar

Hukuk Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleşen panele; Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Adem Aydemir, Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Ünal Bingül, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, Başsavcı Vekili Erkan Çörekçi ile Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Reşat Karcıoğlu katıldı. Yoğun ilgi gören etkinlikte, hukuk ve kamu yönetiminin farklı alanlarında görev yapan isimler mesleki tecrübelerini öğrencilerle paylaştı.

Rektör Hacımüftüoğlu'nun mesajı

Panelin açılış konuşmasını yapan Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, gençleri ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve çağdaş, nitelikli bir adalet sisteminin ancak güçlü insan kaynağıyla mümkün olabileceğine vurgu yaptı. Hacımüftüoğlu, hukuk eğitiminin önemine değinerek 2025-2029 Yargı Reformu Strateji Belgesi çerçevesindeki hedeflere dikkat çekti; hukuk fakültesi öğrencilerinin yalnızca teorik bilgiyle değil, uygulamaya yönelik bakış açısıyla yetişmesinin önemini vurguladı.

Rektörün sözleri arasında öne çıkan ifade şuydu: "Türkiye Yüzyılı, sadece teknolojik ve ekonomik gelişmelerle değil, bu ilerlemeyi taşıyacak sağlam bir hukuk zeminiyle yükselecektir. Adaletin güçlü olduğu yerde güven, güvenin olduğu yerde istikrar vardır." Ayrıca dijitalleşme, yapay zekâ, siber vatan ve uzay hukuku gibi yeni alanlarda gençlerin söz sahibi olması gerektiğine dikkat çekti.

Mesleki deneyimler ve üniversite-kamu iş birliği

Panelde söz alan Cumhuriyet başsavcıları ve kamu yöneticileri, hukuk mesleğinin sorumlulukları, meslek etiği ve gençlerin kariyer yolculuğunda dikkat etmeleri gereken hususlara ilişkin deneyimlerini paylaştı. Katılımcılar, üniversite-kamu iş birliğinin gençlerin kişisel ve mesleki gelişimine sağladığı katkıyı vurguladı.

Etkinlikten çıkarımlar

Soru-cevap bölümünün de yer aldığı program, öğrencilerin yoğun ilgisi ve aktif katılımıyla sona erdi. Organizasyon yetkilileri, AtaÜni Genç Ofis çatısı altında düzenlenen bu tür etkinliklerin, gençlerin fikirlerini eyleme dönüştürme süreçlerinde önemli bir rol üstlendiğini belirtti.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

