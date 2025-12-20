DOLAR
42,8 0%
EURO
50,14 -0,01%
ALTIN
5.972,47 0,01%
BITCOIN
3.781.061,06 -0,36%

Bilecik'te Yüzde 100 Hibe ile İstiridye Mantar Serası Üretime Başladı

Bilecik'te Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Uzman Eller Programı kapsamında kurulan yüzde 100 hibe destekli istiridye mantar serası üretime başladı.

Yayın Tarihi: 20.12.2025 10:37
Güncelleme Tarihi: 20.12.2025 10:37
Bilecik'te Yüzde 100 Hibe ile İstiridye Mantar Serası Üretime Başladı

Bilecik'te yüzde 100 hibe ile istiridye mantar serası faaliyete geçti

Bilecik’te, yüzde 100 hibe desteğiyle kurulan istiridye mantar üretim serası tarımsal üretime katkı sağlamaya başladı. Proje, bölgedeki üretim çeşitliliğini artırmayı hedefliyor.

Uzman Eller Programı kapsamında modern üretim

Seranın kuruluşu, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen Uzman Eller Programı çerçevesinde gerçekleştirildi. Yatırım, Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından desteklenerek hayata geçirildi.

Proje, bir Ziraat Mühendisi girişimci tarafından işletiliyor ve serada modern üretim teknikleri uygulanıyor. Bu sayede hem verim hem de ürün kalitesinin artırılması hedefleniyor.

Denetim ve hedeflenen kazanımlar

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, serada yerinde incelemelerde bulunup üretim süreci ve kapasite hakkında girişimciden bilgi aldı. Yetkililer, projenin il genelinde mantar üretiminin yaygınlaşmasına ve alternatif gelir kaynaklarının oluşturulmasına katkı sağlayacağını belirtti.

Uzman Eller Programı ile desteklenen bu tür yatırımların, genç ve uzman girişimcilerin tarım sektöründe yer almasını teşvik etmesi ve katma değerli üretimi artırması amaçlanıyor.

BİLECİK’TE YÜZDE 100 HİBELİ İSTİRİDYE MANTAR ÜRETİMİ BAŞLADI

BİLECİK’TE YÜZDE 100 HİBELİ İSTİRİDYE MANTAR ÜRETİMİ BAŞLADI

BİLECİK’TE YÜZDE 100 HİBELİ İSTİRİDYE MANTAR ÜRETİMİ BAŞLADI

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi

İlk ve Son 3. Sezon Bombası: Bergüzar Korel ve Timuçin Esen Başrolde

RTÜK'ten 'Jasmine'e En Üst Sınırdan Ceza ve Katalogdan Silme Kararı

DSİ 328 Sözleşmeli Personel Alımı: KPSS ile Başvurular 18-25 Aralık 2025

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kırklareli’nde Büyükbaş Hayvanlarda Hastalıktan Ari Kontrolleri Sürüyor
2
İHA Duyurdu, Avusturya’dan Yardım: 75 Yaşındaki Hasan Gürbüz’e Destek
3
Gaziantep’te Senem Sevdim bronz dökümde ustalaştı: Siparişlere yetişiyor
4
Müzikli terapiyle yumurta verimi arttı: Kars'ın Bulanık'ında üretici deneyi
5
125 cc Motosikletle 1.200 km: Sivaslı Berkan Çalmuk'ın İnat Yolculuğu
6
Şanlıurfa'da Kentsel Dönüşüm Başladı: Gülpınar 250 Birimi Kamulaştırdı
7
Eskişehir'de Salep Üretimi Canlanıyor: ESOGÜ'den Yüksek Verim İddiası

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi

2026 Asgari Ücreti Açıklanma Tarihi: 2. Toplantıya İşçi Temsilcileri Katılmadı

Fatih Ürek’ten Kahreden Haber: 'Bitkisel Hayat' İddiası – Yoğun Bakımda

Cavitech Denizcilik'e 7 Milyar TL'lik Sahte Fatura Operasyonu

İlk ve Son 3. Sezon Bombası: Bergüzar Korel ve Timuçin Esen Başrolde

Demir Holding'e 'Mali Müşavir' Baskını: Hamit Demir Hakkında Naylon Fatura ve Kara Para İddiaları

Levent Gültekin Gözaltına Alındı: Avukatı Çağrı Çetin İlk Açıklamayı Yaptı

DSİ 328 Sözleşmeli Personel Alımı: KPSS ile Başvurular 18-25 Aralık 2025

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 500 Sözleşmeli Personel Alımı — Başvurular 18-25 Aralık 2025

RTÜK'ten 'Jasmine'e En Üst Sınırdan Ceza ve Katalogdan Silme Kararı

Emekliye 39.500 TL Piyangosu: 2025 Emekli Promosyonlarında Rekor Yarış