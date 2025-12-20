Bilecik'te Yüzde 100 Hibe ile İstiridye Mantar Serası Üretime Başladı

Bilecik'te yüzde 100 hibe ile istiridye mantar serası faaliyete geçti

Bilecik’te, yüzde 100 hibe desteğiyle kurulan istiridye mantar üretim serası tarımsal üretime katkı sağlamaya başladı. Proje, bölgedeki üretim çeşitliliğini artırmayı hedefliyor.

Uzman Eller Programı kapsamında modern üretim

Seranın kuruluşu, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen Uzman Eller Programı çerçevesinde gerçekleştirildi. Yatırım, Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından desteklenerek hayata geçirildi.

Proje, bir Ziraat Mühendisi girişimci tarafından işletiliyor ve serada modern üretim teknikleri uygulanıyor. Bu sayede hem verim hem de ürün kalitesinin artırılması hedefleniyor.

Denetim ve hedeflenen kazanımlar

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, serada yerinde incelemelerde bulunup üretim süreci ve kapasite hakkında girişimciden bilgi aldı. Yetkililer, projenin il genelinde mantar üretiminin yaygınlaşmasına ve alternatif gelir kaynaklarının oluşturulmasına katkı sağlayacağını belirtti.

Uzman Eller Programı ile desteklenen bu tür yatırımların, genç ve uzman girişimcilerin tarım sektöründe yer almasını teşvik etmesi ve katma değerli üretimi artırması amaçlanıyor.

