DOLAR
34,36 -0,05%
EURO
36,31 0,02%
ALTIN
2.825,14 0,63%
BITCOIN
3.118.079,66 -0,75%

Atık Malzemeleri Sanata Dönüştüren Eskişehirli Sanatçı Şeyda Oğuzman

Şeyda Oğuzman, evindeki atölyede geri dönüşümlü malzemelerle diorama modeller tasarlıyor, sanatıyla çevre bilincini artırıyor.

Yayın Tarihi: 14.11.2024 11:22
Güncelleme Tarihi: 14.11.2024 11:43
Atık Malzemeleri Sanata Dönüştüren Eskişehirli Sanatçı Şeyda Oğuzman

Atık Malzemelerle Diorama Sanatı

Eskişehir'de yaşayan Şeyda Oğuzman, evindeki atölyeyi dönüştürdüğü atık malzemelerle üç boyutlu diorama modelleri yaratarak sanatıyla çevre bilincini artırıyor. Sanatçı, çocukluk yıllarından bu yana ilgilendiği el işi ve minyatür sanatını harmanlayarak, şehrin ve ev içinin çeşitli sahnelerini tasvir ediyor.

Eğitim ve Kariyer Yolculuğu

2000 yılında Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Seramik Bölümü'nden mezun olan Oğuzman, mezuniyetinin ardından seramik ve takı tasarımıyla ilk atölyesini Odunpazarı ilçesinde açtı. Ancak, dünyaya gelen çocuğuyla ilgilenmek amacıyla atölyesini kapatmak zorunda kaldı. Boş zamanlarını dioroma sanatı için değerlendiren Oğuzman, 2023 yılında bu alanda ürünlerini tasarlamaya başladı.

Geri Dönüşüm ve Yaratıcılık

Oğuzman, geri dönüşüme önem vererek çevre dostu bir sanat anlayışı benimsiyor. Plastik, kumaş, boya ve cam atıkları kullanarak, hayal gücündeki yapıları inşa ediyor. Malzemelerini çeşitli kategorilere ayırarak, modellemek istediği figürleri oluşturuyor. Esinlendiği sahneler için evindeki ve çevresindeki atıklardan yararlanıyor.

Çocuklarına Sanatı Aşılamak

Sanatçının yaptığı tasarımlar, kendi iki çocuğuna da ilham veriyor. Şeyda Oğuzman, bazı projelerini çocuklarıyla birlikte gerçekleştirerek, onlara sanat sevgisini aşılamaya çalışıyor.

Bir Modelin Hayata Geçirilmesi

Oğuzman, diorama modelleme sürecini şöyle anlatıyor: “Esinlendiğim bir modeli ortalama 2 günde yapıyorum. Malzeme biriktiriyor, hislerim doğrultusunda ilerliyorum. Son haliyle dahi bitmemiş gibi hissediyor, sürekli yeni şeyler ekleyerek mükemmel hale getirmeye çalışıyorum.”

Hayal Gücü ve Kullanılan Materyaller

Her türlü materyali farklı bir gözle değerlendiren Oğuzman, “Yumurta kabuklarından kase figürü yapabilirim. Gördüğüm her şey tasarıma dönüyor” diyor ve atıklardan yaratıcı sonuçlar doğurmanın yollarını paylaşıyor. Düşündüğü her şeyin bir şekle dönüşebileceğine inanıyor.

Kendine Özgü İmza ve Gelecek Hayalleri

Oğuzman, tasarımlarına kendine özgü imzasını ekleyerek, her modelde kahve fincanı ve kitap unsurlarına yer vermeyi tercih ediyor. Özel tasarımlar yapmanın kendi sanatının püf noktası olduğunun altını çizen sanatçı, hayalinde açmayı planladığı bir müzede yaptığı modelleri sergilemeyi arzuluyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Uyarı geldi! 27.900 TL kredi kartı aidatları geri ödenecek mi?

Maaş zammı bekleyenler müjde! Asgari ücret zammı ile yemek ücretlerinde de dev artış kapıda!

Alışveriş düzenlemelerinde yeni karar! 3 bin lira alışveriş yapanlar dikkat!

Kasım bitmeden ballı kaymaklı ödeme! 15.000 TL- 50.000 TL ödenecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çatalhöyük'ten Kaçırılan Ana Tanrıça Heykelciği, Konya'ya Döndü
2
Karahantepe'de Neolitik Dönem Sırları: Prof. Dr. Mehmet Özdoğan'dan Açıklamalar
3
Karabük'te Öğrencilere Müzik Eşliğinde Moral Desteği
4
Göbeklitepe Ara Tatilde Günlük 10 Bin Ziyaretçi Ağırlıyor
5
Atık Malzemeleri Sanata Dönüştüren Eskişehirli Sanatçı Şeyda Oğuzman
6
Mukadderat: Anadolu’nun Cesur Kadınlarının Hikayesi Beyaz Perdede
7
Bilecik Ormanlarında Sonbahar Renk Cümbüşü

Kasım bitmeden ballı kaymaklı ödeme! 15.000 TL- 50.000 TL ödenecek

Uyarı geldi! 27.900 TL kredi kartı aidatları geri ödenecek mi?

Kasım’da emekliye 18.000 TL özel ödeme! Tek seferlik verilecek

Elektrik ve doğalgazda yüzde 20- 30'a varan düşüş açıklandı

Alışveriş düzenlemelerinde yeni karar! 3 bin lira alışveriş yapanlar dikkat!

Gıda güvenliğine bir darbe daha! Bu sefer zebra eti vakası duyuluyor

Evim yok diyene devletten 500.000 TL hibe! O kişilerin acilen başvurması gerekiyor

Kasım ayında promosyonlar coştu da coştu! EN yüksek ödemeler bu ay yapılıyor

Ya o... Ya bu... Asgari ücret zammı ikisinden biri olacak

Son 2 ay... Hesaplara toplam 2500 TL ödeme yapılacak

Maaş zammı bekleyenler müjde! Asgari ücret zammı ile yemek ücretlerinde de dev artış kapıda!

Elektrik ve doğalgaz faturalarında yeni devrim! Yüzde 60’ını devlet karşılayacak