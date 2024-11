Atık Malzemeleri Sanata Dönüştüren Eskişehirli Sanatçı Şeyda Oğuzman

Atık Malzemelerle Diorama Sanatı

Eskişehir'de yaşayan Şeyda Oğuzman, evindeki atölyeyi dönüştürdüğü atık malzemelerle üç boyutlu diorama modelleri yaratarak sanatıyla çevre bilincini artırıyor. Sanatçı, çocukluk yıllarından bu yana ilgilendiği el işi ve minyatür sanatını harmanlayarak, şehrin ve ev içinin çeşitli sahnelerini tasvir ediyor.

Eğitim ve Kariyer Yolculuğu

2000 yılında Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Seramik Bölümü'nden mezun olan Oğuzman, mezuniyetinin ardından seramik ve takı tasarımıyla ilk atölyesini Odunpazarı ilçesinde açtı. Ancak, dünyaya gelen çocuğuyla ilgilenmek amacıyla atölyesini kapatmak zorunda kaldı. Boş zamanlarını dioroma sanatı için değerlendiren Oğuzman, 2023 yılında bu alanda ürünlerini tasarlamaya başladı.

Geri Dönüşüm ve Yaratıcılık

Oğuzman, geri dönüşüme önem vererek çevre dostu bir sanat anlayışı benimsiyor. Plastik, kumaş, boya ve cam atıkları kullanarak, hayal gücündeki yapıları inşa ediyor. Malzemelerini çeşitli kategorilere ayırarak, modellemek istediği figürleri oluşturuyor. Esinlendiği sahneler için evindeki ve çevresindeki atıklardan yararlanıyor.

Çocuklarına Sanatı Aşılamak

Sanatçının yaptığı tasarımlar, kendi iki çocuğuna da ilham veriyor. Şeyda Oğuzman, bazı projelerini çocuklarıyla birlikte gerçekleştirerek, onlara sanat sevgisini aşılamaya çalışıyor.

Bir Modelin Hayata Geçirilmesi

Oğuzman, diorama modelleme sürecini şöyle anlatıyor: “Esinlendiğim bir modeli ortalama 2 günde yapıyorum. Malzeme biriktiriyor, hislerim doğrultusunda ilerliyorum. Son haliyle dahi bitmemiş gibi hissediyor, sürekli yeni şeyler ekleyerek mükemmel hale getirmeye çalışıyorum.”

Hayal Gücü ve Kullanılan Materyaller

Her türlü materyali farklı bir gözle değerlendiren Oğuzman, “Yumurta kabuklarından kase figürü yapabilirim. Gördüğüm her şey tasarıma dönüyor” diyor ve atıklardan yaratıcı sonuçlar doğurmanın yollarını paylaşıyor. Düşündüğü her şeyin bir şekle dönüşebileceğine inanıyor.

Kendine Özgü İmza ve Gelecek Hayalleri

Oğuzman, tasarımlarına kendine özgü imzasını ekleyerek, her modelde kahve fincanı ve kitap unsurlarına yer vermeyi tercih ediyor. Özel tasarımlar yapmanın kendi sanatının püf noktası olduğunun altını çizen sanatçı, hayalinde açmayı planladığı bir müzede yaptığı modelleri sergilemeyi arzuluyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.