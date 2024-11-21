DOLAR
34,48 -0,02%
EURO
36,35 -0,02%
ALTIN
2.957,23 -0,76%
BITCOIN
3.333.899,76 -2,62%

Atık Ürünlerden Sanat Eserine: '0 Zero Point' Sergisi Açıldı

Görsel sanatçı Deniz Sağdıç'ın atık ürünleri sanat eserine dönüştürdüğü '0 Zero Point' sergisi Ankara'da açıldı.

Yayın Tarihi: 21.11.2024 17:35
Güncelleme Tarihi: 21.11.2024 17:35
Atık Ürünlerden Sanat Eserine: '0 Zero Point' Sergisi Açıldı

Sanat Manifestosu: Sürdürülebilirlikle Atıkların Dönüşümü

Ankara'da, görsel sanatçı Deniz Sağdıç tarafından düzenlenen '0 Zero Point' sergisi, atık ürünlerin sanat eserine dönüştüğü etkileyici bir deneyim sunuyor. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu da açılışa katılarak bu anlamlı etkinliğe destek verdi.

Kültürel Değişim ve Sanat

Mumcu, sergiyi değerlendirirken, "Ankara'da böyle bir sergiye katıldığım için mutluluk duyuyorum. Bakanlık olarak sanatçıları Türkiye genelinde misafir ediyoruz. Bu yıl düzenlediğimiz 'Kültür Yolları' etkinlikleri arasında Ankara da önemli bir duraktı. Ancak bu tip sergileri desteklemeye devam ediyoruz,” ifadelerini kullandı.

Eserlerin Yenilikçi Yaklaşımı

Sergide dikkat çekici eserlerin bulunduğunu belirten Mumcu, “İlaç kutularından ve kıyafet parçalarından oluşan eserler var. Bunlar, hem sürdürülebilirlik açısından hem de toplumsal alışkanlıklarımız açısından büyük önem taşıyor,” dedi.

Deniz Sağdıç'ın Vizyonu

Sanatçı Deniz Sağdıç ise, sürdürülebilir sanatı doğa dostu fikirlere ilham vermek amacıyla sergide sunduğunu vurguladı. “Sergimde karton, plastik, ilaç ve tekstil gibi insan üretimi atıklardan oluşturduğum 13 farklı eser yer alıyor,” diyen Sağdıç, atıkların doğru bir şekilde ayrıştırılması ve değerlendirilmesi konusunda toplumsal farkındalık yaratmaya çalıştığını belirtti.

Sağdıç, özellikle düşündürücü portrelerle izleyicilere atıkların değerlendirilmesi gerektiğini hatırlattığını ifade etti. “Bugün burada birçok insan portresi göreceksiniz. Hepsi size 'bu atıkları atmayın değerlendirin' sorusunu sorduracak,” şeklinde konuştu.

Sergi Ziyareti

2010 yılından bu yana sürdürülebilirlikle ilgili projeleri devam ettiren Sağdıç, toplamda 50'den fazla yurt dışında ve 200'den fazla Türkiye'de sergi düzenledi. “Sürdürülebilirlik zor bir mesele değil, herkesi sürdürülebilir bir yaşama davet ediyorum,” diyerek mesajını tamamladı.

'0 Zero Point' sergisi, 31 Ocak'a kadar ziyaret edilebilecek.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Kredi limitleri arşa ulaştı! 3 milyon TL 60 ay vadeli faizsiz krediniz hazır!

Harika Kasım furyasına BİM’de dahil oldu! BİM 26 Kasım’da sepete attığın kalacak

Asgari Ücret Harekatı: Talepler TBMM’ye Taşındı! Zammın Tabanı Belirleniyor

Emekliye zam müjdesi! Ocak’ta zamma 2.000 TL eklenecek!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Atık Ürünlerden Sanat Eserine: '0 Zero Point' Sergisi Açıldı
2
İŞKUR’dan son 2 gün uyarısı! Binlerce İUP’li alınacak! Maaşlar artmıştı
3
Hafik Gölü'nde Çevre Düzenleme Projeleri Başladı
4
Yozgat Lisesi: 129 Yıldır Eğitimin Hizmetinde
5
Işıltılı Haşerat Oyunu İstanbul'da Prömiyer Yaptı
6
Uluslararası Ankara Caz Festivali, Kerem Görsev Trio Konseriyle Başladı
7
Kazakistan'da 'Selvi Boylum Al Yazmalım' Tiyatro Performansı

İŞKUR’dan son 2 gün uyarısı! Binlerce İUP’li alınacak! Maaşlar artmıştı

Erdoğan’dan emekli maaşı açıklaması! ‘Yüzde 74 zam verildi’

Emekliye zam müjdesi! Ocak’ta zamma 2.000 TL eklenecek!

Ne akaryakıt ne altın bu kadar arttı! Faturalara 6 ayda yüzde 75 zam: Çeşme suyu da arşa çıktı

Asgari Ücret Harekatı: Talepler TBMM’ye Taşındı! Zammın Tabanı Belirleniyor

25 kuruşa alışılamamışken, plastik poşetlere zam çalışması: O fiyata satılacak

Kredi limitleri arşa ulaştı! 3 milyon TL 60 ay vadeli faizsiz krediniz hazır!

Bu sabah raflara bakan gözlerini açacak! 359 TL’den 155 TL’ye düştü yetişen alacak

Kasım ayında faizsiz kredilerde limit artışı: Yeni kampanyalar devrede

Harika Kasım furyasına BİM’de dahil oldu! BİM 26 Kasım’da sepete attığın kalacak

Kasım faturalarını eritecek destek! O kişiler 1250 TL desteklenecek

Yeni Yılda Milyonların Geliri Artacak: İşte Yeni Maaşlar