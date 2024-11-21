Atık Ürünlerden Sanat Eserine: '0 Zero Point' Sergisi Açıldı

Sanat Manifestosu: Sürdürülebilirlikle Atıkların Dönüşümü

Ankara'da, görsel sanatçı Deniz Sağdıç tarafından düzenlenen '0 Zero Point' sergisi, atık ürünlerin sanat eserine dönüştüğü etkileyici bir deneyim sunuyor. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu da açılışa katılarak bu anlamlı etkinliğe destek verdi.

Kültürel Değişim ve Sanat

Mumcu, sergiyi değerlendirirken, "Ankara'da böyle bir sergiye katıldığım için mutluluk duyuyorum. Bakanlık olarak sanatçıları Türkiye genelinde misafir ediyoruz. Bu yıl düzenlediğimiz 'Kültür Yolları' etkinlikleri arasında Ankara da önemli bir duraktı. Ancak bu tip sergileri desteklemeye devam ediyoruz,” ifadelerini kullandı.

Eserlerin Yenilikçi Yaklaşımı

Sergide dikkat çekici eserlerin bulunduğunu belirten Mumcu, “İlaç kutularından ve kıyafet parçalarından oluşan eserler var. Bunlar, hem sürdürülebilirlik açısından hem de toplumsal alışkanlıklarımız açısından büyük önem taşıyor,” dedi.

Deniz Sağdıç'ın Vizyonu

Sanatçı Deniz Sağdıç ise, sürdürülebilir sanatı doğa dostu fikirlere ilham vermek amacıyla sergide sunduğunu vurguladı. “Sergimde karton, plastik, ilaç ve tekstil gibi insan üretimi atıklardan oluşturduğum 13 farklı eser yer alıyor,” diyen Sağdıç, atıkların doğru bir şekilde ayrıştırılması ve değerlendirilmesi konusunda toplumsal farkındalık yaratmaya çalıştığını belirtti.

Sağdıç, özellikle düşündürücü portrelerle izleyicilere atıkların değerlendirilmesi gerektiğini hatırlattığını ifade etti. “Bugün burada birçok insan portresi göreceksiniz. Hepsi size 'bu atıkları atmayın değerlendirin' sorusunu sorduracak,” şeklinde konuştu.

Sergi Ziyareti

2010 yılından bu yana sürdürülebilirlikle ilgili projeleri devam ettiren Sağdıç, toplamda 50'den fazla yurt dışında ve 200'den fazla Türkiye'de sergi düzenledi. “Sürdürülebilirlik zor bir mesele değil, herkesi sürdürülebilir bir yaşama davet ediyorum,” diyerek mesajını tamamladı.

'0 Zero Point' sergisi, 31 Ocak'a kadar ziyaret edilebilecek.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.