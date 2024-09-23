ATM Kullanıcılarına BDDK'dan Kritik Uyarı: Pazartesi İtibarıyla Zorunlu Oluyor

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), kredi ve banka kartı dolandırıcılığının artması üzerine yeni bir düzenlemeyi hayata geçiriyor. Pazartesi itibarıyla yürürlüğe girecek olan yeni düzenlemeyle, Türkiye genelinde ATM’lerde kullanılan en yaygın şifreler yasaklanacak. Bu yeni düzenlemeye göre, '1453', '1923', doğum tarihleri ve benzeri şifreler artık kullanılmayacak. Mevcut kullanıcılar, ATM'den yapacakları ilk işlemde şifrelerini değiştirmek zorunda kalacak. Ayrıca, ATM'lerdeki para çekme işlemlerine yönelik de yenilikler geliyor.







BANKALAR YENİ DÜZENLEMEYİ PAZARTESİ GÜNÜ HAYATA GEÇİRİYOR



Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), son yıllarda artan kart dolandırıcılığı ve hırsızlık olaylarına karşı daha etkin tedbirler almak amacıyla yeni bir uygulama başlatıyor. Pazartesi itibarıyla yürürlüğe girecek olan bu düzenleme, ATM'lerde kullanılan yaygın ve tahmin edilmesi kolay şifrelerin yasaklanmasını öngörüyor. Kullanıcılar, ATM’den yapacakları ilk işlemde mevcut şifrelerini değiştirmek zorunda kalacaklar.

Bu yeni düzenleme, özellikle Türkiye’de en yaygın kullanılan şifreler arasında yer alan '1453', '1923' gibi tarihsel kombinasyonlar ile doğum tarihleri ve plaka numarası gibi kişisel bilgilerin kullanımını engelleyecek. Bu tip şifreler artık kart sahipleri tarafından belirlenemeyecek ve mevcut şifreler de geçersiz hale getirilecek.

EN YAYGIN ŞİFRELER YASAKLANIYOR

Dolandırıcıların en çok kullandığı yöntemlerden biri, insanların şifre olarak kolay tahmin edilebilecek tarih veya sayılar kullanmalarıdır. Bu durum, özellikle '1453', '1923' gibi önemli tarihlerin ya da kişisel doğum tarihleri, araç plakaları gibi sık kullanılan şifrelerin tercih edilmesi nedeniyle daha da yaygınlaşıyor.

Yeni düzenlemeyle birlikte, bu tür şifrelerin kullanımı tamamen yasaklanacak. Bu tür bir şifre kullanan banka müşterileri, ATM'den yapacakları ilk işlem sırasında şifre değiştirme ekranına yönlendirilecek ve daha güvenli bir şifre belirlemek zorunda kalacaklar.

ATM’LERDE PARA ÇEKME İŞLEMLERİNDE YENİ DÖNEM

BDDK’nın yeni düzenlemesi sadece şifrelerle sınırlı değil. Aynı zamanda ATM’lerde para çekme işlemleri ile ilgili de önemli değişiklikler yapılacak. Son yıllarda enflasyon nedeniyle özellikle düşük meblağlı banknotlara ulaşmanın zorlaştığı bir dönemde, birçok banka 20 TL, 50 TL ve 100 TL gibi banknotları ATM'lerden çekilemeyecek şekilde ayarlamaya başlamıştı. Özellikle turistik bölgelerde ve şehir merkezlerindeki ATM'lerden yalnızca 200 TL çekilebilmesi, birçok müşterinin sıkıntı yaşamasına neden oluyordu.

Yeni düzenlemeye göre, bankalar para çekme işlemlerinde müşterilerine daha geniş bir banknot seçeneği sunmak zorunda kalacak. Özellikle 50 TL ve 100 TL gibi banknotların yeniden ATM'lerden çekilebilir hale gelmesi için çalışmalar başlatıldı. Bu sayede, kullanıcıların daha küçük miktarlarda nakit çekme talepleri karşılanabilecek.

YENİ BANKNOTLAR YOLDA

Türkiye’de enflasyonun yükselmesi ve para biriminin değer kaybetmesi sonucu, daha büyük banknotlara ihtiyaç duyuluyor. Ekonomistlere göre, 500 TL ve 1000 TL’lik banknotlar 2025 yılı itibarıyla tedavüle girecek. Bu, bankalar ve ATM kullanıcıları arasındaki sorunların çözülmesine de yardımcı olabilir. Bankaların ATM’lerde küçük miktarlarda banknot bulundurma sorunu, yeni büyük banknotlarla birlikte ortadan kalkacak. Ancak bu banknotların tedavüle girmesi, yalnızca yüksek enflasyonun kontrol altına alınmasıyla gerçekleşebilir.

KART KULLANIMINDA GÜVENLİK ARTIYOR

BDDK’nın bu yeni düzenlemesi, özellikle dijital ödeme sistemlerinin hızla yayıldığı bir dönemde, banka müşterilerinin güvenliğini artırmayı hedefliyor. Kart dolandırıcılığı vakalarının artması, kredi ve banka kartı kullanıcılarını daha dikkatli olmaya zorluyor. Bankalar, kullanıcılarının güvenliğini sağlamak için bu tür önlemleri zorunlu kılarken, müşterilerin de bu kurallara uyması büyük önem taşıyor.

Bu düzenleme, sadece bankalar için değil, aynı zamanda kart kullanıcıları için de büyük bir farkındalık oluşturacak. Daha güvenli şifreler belirleyerek kart sahipleri, dolandırıcılık risklerini en aza indirebilecekler. ATM’lerde yapılacak para çekme işlemlerinde ise daha esnek seçeneklerle kullanıcılar rahatlatılacak.

BDDK’nın bu yeni uygulamalarıyla birlikte, banka ve kredi kartı kullanıcıları için daha güvenli bir dönem başlıyor. Pazartesi itibarıyla herkesin şifre değişikliğini yapması ve ATM işlemlerindeki yeniliklere alışması gerekecek.