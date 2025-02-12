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Viacheslav Ermolaev, Ankara'da Kemankonseriyle Sanatseverlerle Buluştu

Rus keman virtüözü Viacheslav Ermolaev, Ankara'da Hacettepe Üniversitesi Senfoni Orkestrası ile unutulmaz bir konser verdi.

Yayın Tarihi: 12.02.2025 22:10
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 22:22
Viacheslav Ermolaev, Ankara'da Kemankonseriyle Sanatseverlerle Buluştu

Viacheslav Ermolaev, Ankara'da Kemankonseriyle Sanatseverlerle Buluştu

İkinci Uluslararası Suna Kan Keman Yarışması'nda 3'üncü olarak dikkatleri üzerine çeken Rus keman virtüözü Viacheslav Ermolaev, Ankara’da muhteşem bir konser gerçekleştirdi. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Konser Salonu'nda düzenlenen ödül konserleri kapsamında sahne alan Ermolaev, Burak Tüzün şefliğindeki Hacettepe Üniversitesi Senfoni Orkestrası ile birlikte dinleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.

Erduran Anısına Özel Bir Konser

Orkestra Şefi Burak Tüzün, konser öncesinde AA muhabirine verdiği demeçte, hayatını kaybeden Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın eski keman virtüözü Ayla Erduran'ı anmak amacıyla düzenledikleri bu konserin önemine değindi. Ayrıca, yarışmada 3'üncü olan Ermolaev'in sahne alması, bu özel geceyi daha da anlamlı kıldı.

Konserde, Besteci Hasan Niyazi Tura'nın Horondo Capriccioso eseri, Erduran’ın anısına programa dahil edildi. Tüzün, “Horondo Capriccioso, keman ve yaylı orkestra için yazılmış mükemmel bir eserdir. Bu eser, Suna Kan Yarışması'nın da zorunlu parçasıydı. Ardından Şostakoviç'in keman konçertosunu ve ikinci bölümde Çaykovski'nin 1 numaralı senfonisi Kış Gecesi Rüyaları senfonisini çalacağız” şeklinde konuştu.

İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası Şefi Hasan Niyazi Tura, genç sanatçıların eserlerini seslendirmesinin kendisini mutlu ettiğini belirterek, bu tür etkinliklerin sanat dünyasında büyük bir katkı sağladığını vurguladı.

İkinci Uluslararası Suna Kan Keman Yarışması'nda 3'üncü olan Rus keman virtüözü Viacheslav...

İkinci Uluslararası Suna Kan Keman Yarışması'nda 3'üncü olan Rus keman virtüözü Viacheslav Ermolaev (önde) Ankara'da konser verdi. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Konser Salonu'nda gerçekleştirilen ödül konserleri kapsamında keman virtüözü Ermolaev, Burak Tüzün şefliğinde Hacettepe Üniversitesi Senfoni Orkestrası ile sahne aldı.

İkinci Uluslararası Suna Kan Keman Yarışması'nda 3'üncü olan Rus keman virtüözü Viacheslav...

İkinci Uluslararası Suna Kan Keman Yarışması'nda 3'üncü olan Rus keman virtüözü Viacheslav Ermolaev (önde) Ankara'da konser verdi. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Konser Salonu'nda gerçekleştirilen ödül konserleri kapsamında keman virtüözü Ermolaev, Burak Tüzün şefliğinde Hacettepe Üniversitesi Senfoni Orkestrası ile sahne aldı.

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