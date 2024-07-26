Avrupalılar tadına doyamıyor! Evde yapımı basit Medovik pasta tarifi!

Doğu Avrupa'nın Ballı Tatlısı: Medovik Pasta Tarifi

Medovik Pasta Hakkında:

Medovik Pasta, Rusya ve Doğu Avrupa’da oldukça popüler olan, sekiz katlı ve balla tatlandırılmış bir tatlıdır. "Rus pastası" veya "ballı pasta" olarak da bilinir. Yapımı zaman ve sabır gerektirir, ancak lezzeti tüm çabaları karşılar. Her bir katı ayrı ayrı pişirilir ve balla tatlandırılır. İşte diğer detaylar...





DOĞU AVRUPA BALLI TATLISI MEDOVİK PASTA TARİFİ

Malzemeler:

- Hamur için:

- 3 yemek kaşığı bal

- 150 gram şeker

- 100 gram tereyağı

- 3 adet yumurta

- 1 tatlı kaşığı kabartma tozu

- 400 gram un

- Krema için:

- 800 gram süzme yoğurt

- 300 gram krema

- 200 gram pudra şekeri

- 1 tatlı kaşığı vanilya özü





**Hazırlık Aşamaları:**

1. **Hamurun Hazırlanması:**

- Bal, şeker ve tereyağını kısık ateşte karıştırarak eritin.

- Karışım soğuduktan sonra yumurtaları ekleyin ve iyice çırpın.

- Un ve kabartma tozunu ekleyerek hamuru yoğurun.

- Hamuru sekiz eşit parçaya bölün ve her bir parçayı ince ince açın.

- 180 derece fırında her bir hamuru altın rengine dönene kadar pişirin.

2. **Kremanın Hazırlanması:**

- Süzme yoğurt, krema, pudra şekeri ve vanilya özünü bir kapta iyice çırpın.

3. **Pastanın Birleştirilmesi:**

- Pişen her bir katı, hazırladığınız krema ile kat kat kaplayın.

- En son katı da kapladıktan sonra pastayı buzdolabında en az 4 saat dinlendirin.

Medovik Pasta, özellikle özel günlerde misafirlerinize sunabileceğiniz harika bir tatlıdır. Ballı ve kremalı dokusuyla herkesin beğenisini kazanacak bu pasta, Rus mutfağının en sevilen tatlılarından biridir. Afiyet olsun!

Medovik Pasta Tarifi: Doğu Avrupa'nın Enfes Tatlısı

Medovik Pasta, Rusya ve Doğu Avrupa'nın meşhur ballı pastasıdır. Sekiz katlı yapısıyla dikkat çeker ve her katı ayrı ayrı pişirilir. İşte adım adım Medovik Pasta tarifi:

Malzemeler:

- **Hamur İçin:**

- 70 gram tereyağı

- 3 adet yumurta

- 1/2 çay bardağı şeker

- 4 yemek kaşığı bal

- 3,5 - 4 su bardağı un

- 1 çay kaşığı karbonat

- **Krema İçin:**

- 1 su bardağı pudra şekeri

- 2 paket krema

- 300 gram labne peyniri

Yapılış Aşamaları:

1. **Kremanın Hazırlanması:**

- Kremayı köpük olana dek çırpın.

- Oda ısısındaki labne peynirini pudra şekeri ile karıştırın ve kremaya ekleyin. Dolapta dinlendirin.

2. **Hamurun Hazırlanması:**

- Bal, şeker ve tereyağını benmari usulü eritin.

- Ayrı bir kapta yumurta ve karbonatı çırpın. Erimiş bal karışımını yavaşça ekleyin ve karıştırmaya devam edin.

- Unu ekleyip yoğurun. Yapışkan bir hamur elde edeceksiniz. Hamuru açarken un kullanın.

- Hamuru sekiz eşit parçaya bölün. Her parçayı pasta tabağı boyutundan biraz büyük açın.

3. **Katların Pişirilmesi:**

- Açtığınız hamurları 180 derece fırında 5-6 dakika pişirin.

- Pişen hamurları pasta tabağı ile kesin. Kenarlardan çıkan parçaları atmayın.

4. **Pastanın Birleştirilmesi:**

- Her katın üzerine hazırladığınız kremayı sürün. Tüm katları bu şekilde tamamlayın.

- En son katı da kaplayın. Kenarlarından çıkan parçaları blenderdan geçirip üzerine serpin.

- Pastayı buzdolabında bir gün dinlendirin.

Medovik Pasta, geleneksel tarifin modern bir yorumu olarak misafirlerinize sunabileceğiniz mükemmel bir lezzettir. Afiyet olsun!