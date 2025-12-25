DOLAR
Ayakkabı Tamircilerinde Kış Yoğunluğu: Sivas'ta 40 Yıllık Usta Geceye Kadar Çalışıyor

Sivas'ta 40 yılı aşkın ustası Gökhan Uygur, kışla birlikte artan bot tamiri taleplerini karşılamak için gecelere kadar çalışıyor; vatandaşlar taban, dikiş ve yan açma tamiratını tercih ediyor.

Yayın Tarihi: 25.12.2025 11:59
Güncelleme Tarihi: 25.12.2025 12:49
Ayakkabı tamircilerinde kış mesaisi başladı

Sivas'ta 40 yılı aşkın tecrübeyle artan taleplere gece mesaisi

Kış aylarının gelmesiyle vatandaşlar, botlarının taban ve açılma tamirleri için ayakkabı ustalarına yöneldi. Yeni bot almak yerine ellerindeki ayakkabıları tadilatla bir yıl daha kullanmak isteyen tüketiciler, özellikle taban değişimi, dikiş sökükleri ve yan açma gibi onarımlar için tamircilere başvuruyor.

Sivas'ta 40 yılı aşkın süredir mesleğini sürdüren Gökhan Uygur, artan talepleri yetiştirebilmek için sabah erken saatlerden başlayıp gece saatlerine kadar çalıştığını belirtti. Uygur, yoğunluğun gündüz mesaisini aştığını ve işlerin yetişmesi için geceleri de mesai yaptığını söyledi.

Uygur'un ifadeleri: "Halkımız artık botları kar ve yağmur yağmadan tadilatını yaptırmaya başladılar. Biraz yoğunluk var ve gündüzler de yetmiyor artık geceleri de 11-12’ ye kadar çalışıyoruz. İnsanların ayak sağlığı için kendimizden bir şeyler feda ediyorum. Şuan genellikle yanda sökükler, alt açma dikişi, özellikle de taban değiştirme gibi tadilatlar yapıyorum. Vatandaşlar, ufak ücretlerle 1 sene daha kullanabilir miyim derdinde. O yüzden mecburen tamirini yapıp insanlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Hem sipariş hem tamirat günümüz böyle geçiyor. Kış mesaisi başladı dedik. İnsanların ayak sağlığı için botlarının tamiratını yapıp, insanların ayağı sıcakta kalsın diye yoğun bir mesai ile çalışmaya devam ediyorum. Bu işin dördüncü göbeği benim ve atadan gelme bir iş yapıyorum. 4’üncü kuşağın vermiş olduğu mutluluğu da yaşıyoruz. Halkımıza mümkün olduğunca deri ayakkabı almalarını öneriyorum. İmitasyon ayakkabıya yaklaşmasınlar. Özellikle deri ayakkabıdan vazgeçmesinler. Şuan malzeme var ama kalite yok"

Uygur, vatandaşların küçük bir ücret karşılığında ayakkabılarını tamir ettirerek bir yıl daha kullanmayı tercih ettiklerini, bunun hem ekonomik hem de ayak sağlığı açısından tercih edildiğini vurguladı.

