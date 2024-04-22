Ayçiçek yağında bomba gibi indirim! 5 litre fiyatını gören stok yapacak!

Migros ve Bizim Market, ayçiçek yağı fiyatlarını önemli ölçüde indirerek tüketicilere sunuyor. Bu temel mutfak malzemesinde uygulanan indirimlerle, alışveriş bütçelerine katkıda bulunuluyor. Yine de, indirimli ürünlerin stoklarının kısıtlı olduğu ve kampanyanın yalnızca belirli bir zaman dilimi için geçerli olduğu hatırlatılıyor. İşte Migros ve Bizim Market'teki ayçiçek yağı indirimleri ve kampanya detayları...

Migros ve Bizim Market, ayçiçek yağı fiyatlarını cazip bir seviyeye indirerek tüketicilere sunuyor. İşte kampanya dahilindeki güncel fiyat listesi:





Migros Markalı Ayçiçek Yağı Fiyatları

1 Litre: 48.50 TL

2 Litre: 87.50 TL

5 Litre: 194.95 TL

Yudum Marka Ayçiçek Yağı Fiyatları

1 Litre: 79.95 TL

2 Litre: 139.95 TL

5 Litre: 249.95 TL

Komili Marka Ayçiçek Yağı Fiyatları



1 Litre: 73.95 TL

2 Litre: 135.95 TL

5 Litre: 244.95 TL

Orkide Marka Ayçiçek Yağı Fiyatları

1 Litre: 69.90 TL

2 Litre: 129.90 TL

5 Litre: 199.95 TL

Bizim Market Besler Marka Ayçiçek Yağı Fiyatları