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Ayçiçek yağında bomba gibi indirim! 5 litre fiyatını gören stok yapacak!

Türkiye'nin tanınmış perakende zincirlerinden Migros ve Bizim Market, ayçiçek yağı ürünlerinde dikkat çekici bir indirim kampanyasını hayata geçirdi. Kampanya kapsamında, fiyatlar önemli ölçüde azalırken, tüketicilerin bu fırsattan yararlanmak için hızlı davranmaları tavsiye ediliyor. İşte kampanya hakkında ayrıntılar...

Yayın Tarihi: 22.04.2024 23:22
Güncelleme Tarihi: 22.04.2024 23:22
Ayçiçek yağında bomba gibi indirim! 5 litre fiyatını gören stok yapacak!

Migros ve Bizim Market, ayçiçek yağı fiyatlarını önemli ölçüde indirerek tüketicilere sunuyor. Bu temel mutfak malzemesinde uygulanan indirimlerle, alışveriş bütçelerine katkıda bulunuluyor. Yine de, indirimli ürünlerin stoklarının kısıtlı olduğu ve kampanyanın yalnızca belirli bir zaman dilimi için geçerli olduğu hatırlatılıyor. İşte Migros ve Bizim Market'teki ayçiçek yağı indirimleri ve kampanya detayları... 

Migros ve Bizim Market, ayçiçek yağı fiyatlarını cazip bir seviyeye indirerek tüketicilere sunuyor. İşte kampanya dahilindeki güncel fiyat listesi:

ayçiçek yağı

 Migros Markalı Ayçiçek Yağı Fiyatları

  •   1 Litre: 48.50 TL
  •   2 Litre: 87.50 TL
  •   5 Litre: 194.95 TL

  Yudum Marka Ayçiçek Yağı Fiyatları

  •   1 Litre: 79.95 TL
  •   2 Litre: 139.95 TL
  •   5 Litre: 249.95 TL

Komili Marka Ayçiçek Yağı Fiyatları

  •   1 Litre: 73.95 TL
  •   2 Litre: 135.95 TL
  •   5 Litre: 244.95 TL

  Orkide Marka Ayçiçek Yağı Fiyatları

  •   1 Litre: 69.90 TL
  •   2 Litre: 129.90 TL
  •   5 Litre: 199.95 TL

  Bizim Market Besler Marka Ayçiçek Yağı Fiyatları

  •   2 Litre: 46.90 TL

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