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Ayda 34 bin TL maaş almak isteyen başvuruyor! Memurluk hayali kuranlara müjde

315 Yeni Memur Pozisyonu Açıldı: Başlangıç Maaşı 34 Bin 235 TL! TÜBİTAK, Darphane, Aile Bakanlığı ve Daha Birçok Kurum... Türkiye genelinde altı saygın kamu kuruluşu, çeşitli pozisyonlar için personel alım ilanları yayınladı. Ankara Bilim Üniversitesi, Bahçeşehir Üniversitesi, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, TÜBİTAK, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, toplamda 315 adet yeni memur kadrosu için başvuruları kabul etmeye başladı.

Yayın Tarihi: 28.04.2024 11:00
Güncelleme Tarihi: 28.04.2024 11:00
Ayda 34 bin TL maaş almak isteyen başvuruyor! Memurluk hayali kuranlara müjde

Türkiye'nin prestijli altı kamu kurumu, geniş bir yelpazede 315 yeni personel alımı gerçekleştirecek. Ankara Bilim Üniversitesi, Bahçeşehir Üniversitesi, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, TÜBİTAK, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, kariyer fırsatları sunuyor.

TÜBİTAK, Darphane, Aile Bakanlığı ve Üniversiteler Dahil

TÜBİTAK BİLGEM, Darphane ve Aile Bakanlığı bünyesinde toplamda 306 araştırma ve teknik kadro için personel alımı yapılacağını duyurdu. Ayrıca, üniversiteler de 9 yeni akademik çalışan arayışında. Adaylar, TÜBİTAK'ın kendi iş başvuru portalı, İŞKUR'un web sitesi, e-Devlet kapısı ve üniversitelerin kendi internet sayfaları üzerinden başvuruda bulunabilirler. 34.000 TL maaşla işe başlama fırsatını sunan bu pozisyonlar için gerekli şartlar ve detaylar ilgili platformlarda yer alıyor. Kariyerinizi şekillendirecek bu değerli fırsatları gözden kaçırmayın!

iş ilanı

Memur maaşları yeni düzenlemeyle birlikte değişiklik gösterdi. Şu an için bekar bir memurun maaşı 30.372 TL olarak belirlenirken, sendika üyesi evli bir memur için bu rakam 32.639 TL'ye yükseliyor. Sendika üyesi bekar memurlar ise 30.910 TL maaş alacaklar. Genel olarak memur maaşlarına yapılan zamla birlikte, daha önce 22.938 TL olan maaşlar 34.235 TL'ye çıkarıldı.

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