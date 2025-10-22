Tunceli Mazgirt’te Köylünün Duyarlılığıyla 700 Yıllık 22 Mezar Taşı Müzeye Alındı

Mazgirt İbimahmut köyünde köylünün bildirmesiyle bulunan yaklaşık 700 yıllık 22 mezar taşı, Tunceli Müzesi'ne alınarak koruma altına alındı.

Yayın Tarihi: 22.10.2025 15:31
Güncelleme Tarihi: 22.10.2025 15:31
Keşif ve bildirim

İbimahmut köyü sakinlerinden Ali Can Erdoğan, köy çevresinde parçalanmış halde mezar taşları olduğunu fark ederek taşları tek tek toplayıp bahçesinde muhafaza altına aldı. Erdoğan, daha sonra durumu Tunceli Müzesi Müdürlüğü'ne bildirerek eserlerin korunmasını talep etti.

İnceleme ve koruma süreci

Bildirinin ardından İl Kültür ve Turizm Müdürü İsmail Kaya, Tunceli Müze Müdürü Kenan Öncel ve müzede görevli arkeolog Özgür Şahin köye giderek mezar taşlarını inceledi. Yapılan değerlendirmede taşların farklı dönemlere ait mimari özellikler taşıdığı, süsleme ve yazı karakterleri bakımından yaklaşık 700 yıl

Gerekli önlemlerin alınmasının ardından 22 mezar taşı, İl Özel İdaresine ait araçla Tunceli Müzesi'ne getirildi. Farklı medeniyetlerden izler taşıyan bu eserler, restorasyon işlemlerinin tamamlanmasının ardından müzede sergilenecek.

Köylü duyarlılığı sayesinde gün yüzüne çıkan mezar taşları, bölgenin tarihine ışık tutacak nitelikte bulunuyor ve koruma altına alınmaları kültürel miras adına önem taşıyor.

