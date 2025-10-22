Tunceli Mazgirt’te Köylünün Duyarlılığıyla 700 Yıllık 22 Mezar Taşı Müzeye Alındı

Tunceli Mazgirt’te Köylünün Duyarlılığıyla 700 Yıllık Mezarlık Bulguları Kurtarıldı

Keşif ve bildirim

İbimahmut köyü sakinlerinden Ali Can Erdoğan, köy çevresinde parçalanmış halde mezar taşları olduğunu fark ederek taşları tek tek toplayıp bahçesinde muhafaza altına aldı. Erdoğan, daha sonra durumu Tunceli Müzesi Müdürlüğü'ne bildirerek eserlerin korunmasını talep etti.

İnceleme ve koruma süreci