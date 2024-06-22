Bist 100
10.771,36 0%
DOLAR
32,82 0,04%
EURO
35,24 -0,18%
ALTIN
2.437,21 -1,62%

Ayda 35 bin TL maaş almak isteyen başvuruyor! Kamuya çok sayıda personel alımı yapılacak

Kamuda çalışmak isteyenlere müjde o bakanlıktan geldi. Kamuda memur olarak çalışmak isteyen vatandaşlar için o belediyeden yeni bir istihdam haber geldi. İşte detaylar…

Yayın Tarihi: 22.06.2024 12:01
Güncelleme Tarihi: 22.06.2024 12:01
Ayda 35 bin TL maaş almak isteyen başvuruyor! Kamuya çok sayıda personel alımı yapılacak

Kamuda memur olarak çalışmak isteyen milyonlarca işsiz vatandaşın yüzünü güldürecek haber nihayet geldi. Detaylar haberimizde…

dizi

35.355 LİRA NET MAAŞ VERİLECEK! GÜNCEL KAMU PERSONELİ ALIMI KILAVUZU

Kamu kurumlarında kadrolu devlet personeli alımına ilişkin başvurular kabul edilecek. Başvurular şahsen, posta yoluyla veya internet üzerinden kabul edilecektir. İşte süreç ve tüm koşullar.

9.derece kadrolu devlet memuru alımı için başvuruları kabul edecek. Bu süreçte net 35 bin 355 lira maaş alacak memur alımı başlayacak. Başvuru prosedürü, koşulları ve tüm detayları bu haberimizde bulabilirsiniz. Detaylar burada.

KAMU PERSONELİ ALIMI ŞARTLARI

Başvuru için 657 Sayılı Kamu Hizmeti Kanunu Başvuru Sahibi T.C. vatandaşı olmak, vatandaşlıktan çıkarılmamış, Türk Ceza Kanunu’na göre suçlardan hüküm giymemiş, askerlik yapmamış olmak gerekir. Hizmet almış olmak, görevlerini sürekli olarak yapmalarına engel olacak bedensel veya ruhsal hastalığı bulunmamak, daha önce çalıştıkları kamu kurum ve kuruluşlarından disiplin veya ahlaki yetersizlik nedeniyle ilişiği kesilmemiş olmak ve sürücü belgesinde en az B notu almak.

MEMUR ALIMI BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI

Tekniker alımı Teknik Hizmetler Sınıfı 9. Derece kadrolara olacak. Sıralama pozisyonuna göre belirlenecektir. Başvuru yapabilmek için adayların üniversite düzeyinde eğitim veren meslek okullarından inşaat, inşaat teknikeri ve inşaat teknolojisi alanında mezun olmaları ve KPSS P93 2022 puan kategorisinden en az 65 puan almaları gerekmektedir.

ATABAĞI BELEDİYE MEMUR ALIMI SÜRECİ

Adaylar 3 şekilde başvuruda bulunabilirler. Başvurular internet üzerinden, şahsen veya gerekli belgeler eklenerek posta yoluyla yapılabilir. Başvurular posta yoluyla veya şahsen “Atabağı Mahallesi Şeyh Bilal Cad. 22-26 Temmuz 2024 tarihleri arasında 13 Baykan/Siirt adresindeki “Atabağı İl Nüfus Müdürlüğü” adresine veya kuruluşun e-posta adresine gönderilecektir.

İLGİLİ HABERLER

O şartı taşıyan kadınlara hükümetten kıyak! Kira ve doğum desteği geliyor

Vergi paketinden ev sahibine yeni vergi çıktı! Kiradan her ay o tutar kesilecek

e-Devlet'te adınıza binlerce lira para olabilir! Parasını çekmeyen bin pişman olacak

Acil para arayanlara Halkbank 10.000 TL veriyor! Belgesiz şartsız trink ödeme

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çeyiz hazırlayanlar akın edecek! BİM'de teklisi değil 6'lısı 79 TL
2
Migros indirimin kralını yaptı! Bu fiyatlar sadece 3 gün geçerli olacak
3
Tarım Kredi market kırmızı et fiyatlarını değiştirdi! Kıyma, kuşbaşı bu fiyata raflarda
4
Adalet Bakanlığı 35 bin TL maaşlı personel alımını duyurdu! 81 ilde başvurular açılıyor
5
Honda Civic için ÖTV kaldırıldı! İkinci el parasına peynir ekmek gibi kapışılacak
6
18-50 yaş arası iş arayanlara müjde! Belediyelere yüksek maaşla personel alımı yapılacak
7
Orman Genel Müdürlüğü personel alımı! KPSS şartı yok, kurayla alınacak

KPSS şartsız 251 kamu işçisi alımı yapılacak! Kadro ve başvuru şartları açıklandı

O şartı taşıyan kadınlara hükümetten kıyak! Kira ve doğum desteği geliyor

1-2-3-4 çocuklu annelere 136 bin TL'lik dev destek! İki şartı sağlamak gerekiyor

Ayda 35 bin TL maaş almak isteyen başvuruyor! Kamuya çok sayıda personel alımı yapılacak

15 milyon emekliye bayram sonu 4000 TL nakit ödeme! ATM'lerden anında çekilebilecek

Bankalardan gece yarısı destek atağı! 18.000 TL o bankalarda hesabı olana ödenecek

Vergi paketinden ev sahibine yeni vergi çıktı! Kiradan her ay o tutar kesilecek

Büro personeli, şoför ve aşçı alımı yapılacak! YÖK beklenen personel alımını duyurdu

Hemen e-Devlete girip bakın! TOKİ sizi seçmiş olabilir

Acil para arayanlara Halkbank 10.000 TL veriyor! Belgesiz şartsız trink ödeme

e-Devlet'te adınıza binlerce lira para olabilir! Parasını çekmeyen bin pişman olacak

Belediyeye KPSS şartsız 18 yaş üzeri personel alımı! Belgesini getiren işi kapacak