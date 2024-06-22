Ayda 35 bin TL maaş almak isteyen başvuruyor! Kamuya çok sayıda personel alımı yapılacak

Kamuda memur olarak çalışmak isteyen milyonlarca işsiz vatandaşın yüzünü güldürecek haber nihayet geldi. Detaylar haberimizde…







35.355 LİRA NET MAAŞ VERİLECEK! GÜNCEL KAMU PERSONELİ ALIMI KILAVUZU

Kamu kurumlarında kadrolu devlet personeli alımına ilişkin başvurular kabul edilecek. Başvurular şahsen, posta yoluyla veya internet üzerinden kabul edilecektir. İşte süreç ve tüm koşullar.

9.derece kadrolu devlet memuru alımı için başvuruları kabul edecek. Bu süreçte net 35 bin 355 lira maaş alacak memur alımı başlayacak. Başvuru prosedürü, koşulları ve tüm detayları bu haberimizde bulabilirsiniz. Detaylar burada.

KAMU PERSONELİ ALIMI ŞARTLARI

Başvuru için 657 Sayılı Kamu Hizmeti Kanunu Başvuru Sahibi T.C. vatandaşı olmak, vatandaşlıktan çıkarılmamış, Türk Ceza Kanunu’na göre suçlardan hüküm giymemiş, askerlik yapmamış olmak gerekir. Hizmet almış olmak, görevlerini sürekli olarak yapmalarına engel olacak bedensel veya ruhsal hastalığı bulunmamak, daha önce çalıştıkları kamu kurum ve kuruluşlarından disiplin veya ahlaki yetersizlik nedeniyle ilişiği kesilmemiş olmak ve sürücü belgesinde en az B notu almak.

MEMUR ALIMI BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI

Tekniker alımı Teknik Hizmetler Sınıfı 9. Derece kadrolara olacak. Sıralama pozisyonuna göre belirlenecektir. Başvuru yapabilmek için adayların üniversite düzeyinde eğitim veren meslek okullarından inşaat, inşaat teknikeri ve inşaat teknolojisi alanında mezun olmaları ve KPSS P93 2022 puan kategorisinden en az 65 puan almaları gerekmektedir.

ATABAĞI BELEDİYE MEMUR ALIMI SÜRECİ

Adaylar 3 şekilde başvuruda bulunabilirler. Başvurular internet üzerinden, şahsen veya gerekli belgeler eklenerek posta yoluyla yapılabilir. Başvurular posta yoluyla veya şahsen “Atabağı Mahallesi Şeyh Bilal Cad. 22-26 Temmuz 2024 tarihleri arasında 13 Baykan/Siirt adresindeki “Atabağı İl Nüfus Müdürlüğü” adresine veya kuruluşun e-posta adresine gönderilecektir.