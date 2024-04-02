Ayda 42 bin TL maaş veriliyor, çalışan bulunamıyor! Yanında ev bile verilecek

İşsizliğin tavan yaptığı bu dönemde işçi bulmakta zorlaşıyor. Her gün yeni iş ilanları yayınlanmasına rağmen hala birçok işveren işçi bulmak sorunu yaşanıyor. Sivas’ın Şarkışla ilçesinde yaşayan Niyazi Mit çoban bulamadığından dolayı yakınıyor. Detaylar haberimizde…







42 BİN LİRA MAAŞ, SİGORTA, DAYALI DÖŞELİ EV VE KARAVANA RAĞMEN ÇOBAN BULUNAMIYOR

Tarım sektörünün merkezi olan Sivas'ta 42 bin lira maaş, eşyalı ev ve karavan sahibi olma imkânına rağmen çobanlar hâlâ iş bulamadı.

Hayvancılık sektöründe çalışan nitelikli işgücünün azalması, sanayileşmenin yaygınlaşması ve kentleşmenin artmasıyla birlikte hayvancılık, nesiller boyu popülerliğini yitiren geleneksel mesleklerden biri haline gelmiş, çocuklar teknolojik gelişmelere ve trendlere ilgi duymaktadır.

ÇOBAN BULAMIYOR

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde proaktif olarak istihdam yaratarak koyun yetiştiriciliği yapan ve aileye çoban arayan Niyazi Mit, koyun yetiştiriciliği için maaş, sigorta, barınma, giyim ve yeme içme gibi temel ihtiyaçlar, yaz aylarında arazide rahat etmesi için karavan gibi imkânlar sağlamasına rağmen, çoban bulma sürecinde zorluk yaşıyor.

“EMEKLİLİĞE KADAR BİR İŞ İMKÂNI SAĞLAYACAĞIZ AMA BULAMADIK”

Çevresinde bu işi yapacak kimseyi bulamayınca sosyal medyada ilan paylaşan ve ailesine çoban aradığını söyleyen Mit, şunları söyledi: “Bugün sorun işçi bulmak değil. İşgücüne bağlı olarak tarımda tarlada çalışan insan sayısı azalıyor. Şu anda birçok tarım sektöründe bu sorunu yaşıyoruz. Bu faaliyet sanayileşme sürecindedir. Artık insan bulmak çok zor. Ayrıca çalışma arkadaşları arıyoruz. "Onlara barınma, giyim, gıda yardımı, ücret ve sigortanın yanı sıra bizimle çalışmaları halinde emekli olana kadar iş imkânı da sağlayacağız ancak henüz bir fırsat bulamadık."

TARIMDA YÜKSEK GELİR İMKANI

İşe başlayacak olan çalışanın ailesi için de imkanlar sağlayacaklarını ifade eden Mit, "Aile çobanı arıyoruz. Koyunla ilgilenecek kişiye 25 bin lira, sigorta ve yeme içme, giyim gibi masrafları bizden olacak. Eşine ise burada çiftlikte kalıp ev işleriyle ilgilenip ufak tefek işleri yapacağı için asgari ücret ve sigorta vaat ettik. Tabii bunlarla birlikte gelecek ailenin çocukları varsa çocukların eğitim masrafları dâhil yaşamsal tüm ihtiyaçlarını karşılamayı düşünüyoruz. Fakat yine de bulamıyoruz. Barınmaları için kaloriferli sıfır daire yaptık. Yaz ayında hayvanı araziye götürdüğünde zorlanmaması için güneş paneli olan, duşu yatağı içerisinde olan bir karavan veriyoruz. Teknolojinin de gelişmesiyle insanlar şehre özeniyor veya eğitim gibi zorunlu nedenlerle göç ediyorlar. İnsanlar artık büyükşehirde yaşamak istiyor ama imkân açısından artık tarımsal sektörde daha yüksek gelir elde ediliyor" dedi.