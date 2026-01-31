Aydın Efeler'de Tralleis'ten Kente Uzanan Gök Kuşağı Kartpostallık Görüntüler

Aydın'ın Efeler ilçesinde sağanak sonrası Tralleis Antik Kenti üzerinden yükselen gök kuşağı, kent merkezine uzanarak kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Yayın Tarihi: 31.01.2026 18:44
Güncelleme Tarihi: 31.01.2026 18:44
Aydın'ın Efeler ilçesinde etkili olan sağanak yağışın ardından ortaya çıkan gök kuşağı, gökyüzünde izleyenlere görsel bir şölen sundu.

Yağışın ardından güneşin yeniden yüzünü göstermesiyle birlikte, halk arasında Üçgözler olarak bilinen Tralleis Antik Kenti üzerinden yükselen gök kuşağı, kent merkezinin üzerine doğru uzandı.

Antik kent ile modern şehir aynı karede buluştu

Tarihi antik kent ve modern şehir siluetinin bir arada göründüğü anlar, ortaya kartpostallık görüntüler çıkardı. Gökyüzündeki renklerin netliği kısa sürede ilgi odağı oldu.

Vatandaşlar manzarayı kayda aldı

Gök kuşağını gören vatandaşlar, eşsiz manzarayı cep telefonlarıyla kayda alarak anı ölümsüzleştirdi.

