Bolu Dağı'nda Yoğun Kar: Karla Mücadele ve Trafik Önlemleri

Bolu Dağı'nda yoğun kar yağışı nedeniyle Karayolları ve trafik ekipleri karla mücadeleyi ve denetimleri artırdı; yağışın 19 Ocak'a kadar süreceği bildirildi.

Yayın Tarihi: 18.01.2026 00:22
Güncelleme Tarihi: 18.01.2026 01:09
Bolu Dağı geçişinde beklenen kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Özellikle yüksek rakımlı kesimlerde yolun asfalt zemini kısa süre içinde karla kaplandı, görüş mesafesi yer yer düştü ve hava sıcaklıkları sıfırın altına geriledi.

Karla mücadele çalışmaları

Karayolları ekipleri Bolu Dağı güzergahında teyakkuza geçti. Ulaşımın aksamaması ve yolun açık tutulması amacıyla ekipler aralıksız küreme ve tuzlama çalışmaları yürütüyor. Çalışmaların özellikle virajlı ve rampalı kesimlerde yoğunlaştırıldığı bildirildi.

Sürücülere uyarılar ve denetimler

Düzce Bölge Trafik Amirliği ekipleri güzergah üzerinde denetimlerini artırdı. Trafik ekipleri sürücüleri kış lastiği, zincir, çekme halatı ve takoz gibi ekipmanlar konusunda uyarıyor; hız ve takip mesafesine dikkat edilmesi gerektiğini vurguluyor. Güzergah boyunca trafik akışı kontrollü şekilde sağlanıyor.

Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgilere göre kar yağışının 19 Ocak'a kadar aralıklarla devam etmesi bekleniyor. Yetkililer, özellikle ağır tonajlı araç sürücülerinin ve uzun yol yapacak vatandaşların dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulunuyor ve zorunlu olmadıkça Bolu Dağı geçişinin kullanılmaması çağrısı yapıyor.

