Çemişgezek’te Karla Mücadele: Vatandaşın 'Kurban olurum size' Sevinci

İl Özel İdaresi ekiplerinin özverili çalışması köylüyü sevindirdi

Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan köy yollarını açmak için Çemişgezek Kaymakamlığı koordinesinde İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Zorlu kış şartlarına rağmen gece gündüz demeden sahada görev yapan ekipler, ulaşımda aksaklık yaşanmaması için köy yollarını açarak vatandaşların mağduriyet yaşamaması için çaba gösteriyor.

Çalışmalar sırasında yolu açılan bir köyde, yolun açıldığını gören bir vatandaş büyük bir sevinçle ekipleri ve iş makinelerini cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. Mutluluğu ses tonuna yansıyan vatandaş, ekiplere dönerek "Kurban olurum size" sözleriyle teşekkür etti.

Bu anlar, kar ve tipiyle mücadele eden ekiplerin fedakar çalışmalarının vatandaş nezdindeki karşılığını net şekilde ortaya koydu. Ekiplerin özverili çalışmaları halkın takdirini topladı.

Çemişgezek’te karla mücadelede köylü sevincini böyle kaydetti