Düzce OSB'lerinin Sorunları Gümüşova'da Değerlendirildi

Düzce İl Özel İdaresi öncülüğünde OSB müdürleri Gümüşova'da toplanarak altyapı, yatırımlar ve koordinasyon konularındaki sorunları ve çözüm önerilerini değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 27.01.2026 12:09
Güncelleme Tarihi: 27.01.2026 12:09
DÜZCE (İHA)

Düzce İl Özel İdaresi, kentteki Organize Sanayi Bölgelerinin saha çalışmalarına verdiği destek kapsamında OSB'lerin sorun ve ihtiyaçlarını değerlendirmeye devam ediyor.

Toplantıya Düzce İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nuri Çelik başkanlık ederken, Gümüşova Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Ahmet Serdar Erdem, Akçakoca OSB Müdürü Yasin Efe ve Çilimli OSB Müdürü Mahmut Zenkin katıldı. Aylık OSB müdürleri değerlendirme toplantısı Gümüşova'da gerçekleştirildi.

Gümüşova'da düzenlenen oturumda, organize sanayi bölgelerinde yürütülen mevcut çalışmalar ile devam eden ve planlanan projeler ele alındı. Toplantıda özellikle altyapı hizmetleri, yatırım süreçleri, üretim kapasitesi ve sanayi bölgeleri arasındaki koordinasyon başlıklarında değerlendirmeler yapıldı.

OSB'lerin daha etkin ve verimli faaliyet göstermesi amacıyla iş birliğinin güçlendirilmesi ve ortak çözüm önerilerinin hayata geçirilmesine ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu. Alınan kararların ilin sanayi altyapısının geliştirilmesine ve ekonomik kalkınmaya katkı sağlaması hedefleniyor.

Toplantıya ev sahipliği yapan Gümüşova OSB Müdürlüğü'ne nazik ev sahipliği dolayısıyla teşekkür edilirken, yapılan değerlendirmelerin il ve organize sanayi bölgeleri adına hayırlı olması temenni edildi.

