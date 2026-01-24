Nilüfer'de Giymiyorsan Giydir Dayanışması Büyüyor

Nilüfer Belediyesi'nin 'Giymiyorsan Giydir' uygulaması 2025'te 2 bin 492 haneye ulaştı; ikinci el eşyalar öğrenciler ve ihtiyaç sahipleriyle buluşturuluyor.

Yayın Tarihi: 24.01.2026 10:11
Güncelleme Tarihi: 24.01.2026 10:11
Nilüfer Belediyesi tarafından hayata geçirilen Giymiyorsan Giydir uygulaması, vatandaşların bağışladığı ikinci el giysi ve eşyaları üniversite öğrencileri ile ihtiyaç sahipleriyle buluşturuyor. Belediye yetkilileri, 2025 yılında 2 bin 492 hanenin uygulamadan yararlandığını açıkladı.

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, vatandaşların kullanılmayan giysi ve eşyaları belediyeye ait merkezlere ya da mahallelere yerleştirilen bağış kutularına bıraktığını belirtti. Başkan Özdemir, süreci şu sözlerle anlattı: ‘Bu ürünleri yıkıyor, ütülüyor ve kullanıma hazır hale getirerek merkezlerimize taşıyoruz. Üniversite öğrencileri öğrenci kartlarıyla gelip ihtiyaç duydukları ürünleri ücretsiz olarak alabiliyor’.

Uygulamanın öncelikli hedef kitlesinin öğrenciler olduğunu vurgulayan Özdemir, kullanılabilir durumda olmayan eşyaların geri dönüşüm sistemine dahil edildiğini söyledi. Böylece hem ihtiyaç sahiplerine destek sağlanıyor hem de atık yönetimi güçlendiriliyor.

‘Giymiyorsan Giydir’ marketlerinde yalnızca kıyafet değil; gelinlikten takım elbiseye, ayakkabıdan oyuncağa, hatta ev eşyalarına kadar geniş bir ürün yelpazesi yer alıyor. Başkan Özdemir, ‘İhsaniye’deki merkezimizde hem öğrenciler hem de ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız bu hizmetten faydalanabiliyor’ ifadelerini kullandı.

Uygulamanın daha dinamik hale getirileceğini belirten Özdemir, yeni iletişim kanalları ve bağış noktaları oluşturacaklarını duyurdu. Başkan, Nilüfer için dayanışma mesajını şu sözlerle paylaştı: ‘Nilüfer, dayanışma kültürünün güçlü olduğu bir ilçe. Evlerimizde raflarda, depolarda duran ama kullanılmayan ne varsa bunları ihtiyaç sahipleriyle buluşturmak istiyoruz. Büyük eşyalar için belediye olarak araç desteği de sağlıyoruz’.

Başkan Özdemir ayrıca tüm Nilüfer halkına çağrıda bulunarak, ‘Dayanışmayı büyütelim. Kullanmadığınız giysi, oyuncak, ev eşyası ne varsa belediyemizle iletişime geçin. Biz alalım, ihtiyaç duyanlarla buluşturalım’ dedi. Belediyenin sağladığı taşıma desteğiyle büyük eşyalar da ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

