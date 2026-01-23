Kulp’ta Beyaz Esaret: Köy Yolları Kapandı, Ekipler Seferber

Kulp’ta beyaz esaret: Köy yolları kapanırken ekipler seferber

Yoğun kar ulaşımı aksattı

Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde dün akşam başlayan yoğun kar yağışı sonrası ilçe merkezinde hayat durdu. İlçeye bağlı birçok köy yolu kapanırken, belediye ekipleri ana arterleri açık tutmak için yoğun bir çalışma yürütüyor.

Yağışın etkisini artırmasıyla çok sayıda kırsal yerleşim yerine ulaşım sağlanamaz hale geldi. Belediye ekipleri ana cadde ve bağlantı yollarında kar küreme çalışması yapıyor.

Özellikle Turgut Özal Mahallesi ile merkez Yeni Mahalle arasında yer alan dik rampalarda araçlar çıkmakta zorlandı. Kar zinciri ve kar lastiği bulunmayan sürücüler trafiğe çıkmazken, çıkanlar ilerlemekte güçlük yaşadı.

İlçe merkezindeki ana arterlerin açık olduğu bildirilirken, kırsal bölgelerde çok sayıda köy yolu ulaşıma kapandı. Kulp Belediyesi ekipleri yol açma çalışmalarını sürdürüyor.

Vatandaşlardan Mehmet Emin İpek, "Ben böyle bir kış görmedim. Yaklaşık 25–26 gündür aralıklarla kar yağışı devam ediyor. Uzun süredir kara hasret kalmıştık, iyi oldu. İnşallah devam eder" dedi.

