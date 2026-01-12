Aydın'ın Zirveleri Karla Kaplandı: Çatma Yaylası'na Akın

Aydın'da Karlık Dağı ve Köşk'e bağlı Çatma yaylasına yağan kar, vatandaşları yaklaşık 25 kilometre yol kat ederek beyaz örtüyü görmeye sevk etti.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 17:14
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 17:14
Aydın'ın Zirveleri Karla Kaplandı

Türkiye’nin en ılıman şehirleri arasında yer alan ve kara hasret yaşayan Aydının zirvelerine kar düştü.

Özellikle ilin en sıcak ilçelerinden biri olan Köşk ilçesine bağlı Çatma yaylasındaki beyaz örtüyü gören pek çok kişi zirveye akın etti.

Geciken Kar, Memnuniyet Yarattı

Her geçen yıl sıcaklık ve kuraklığın arttığı Aydın’da Karlık Dağı geç de olsa beyaza büründü. Geçmiş yıllarda kuraklık ve dağlara kar düşmemesi nedeniyle yaz aylarında kar vakfiyelerinin yerine getirilemediği bölgede bu yıl gecikmeli başlayan kar yağışı herkesi sevindirdi.

Aydınlılar, Aralık ayında bile yazdan kalma günleri yaşarken, Çatma yaylası ve Hacetdede Dağında oluşan manzarayı görmek için yaklaşık 25 kilometre yol kat edip beyaz örtünün keyfini çıkardı.

Yaylada evi olan pek çok kişi, karlı havanın tadını çıkarmak için sobalarını yakıp günü zirvede geçirdi.

MUSTAFA TOK, SADETTİN KILINÇ

MUSTAFA SARMANDA

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

