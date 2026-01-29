Gümüşhane pazarlarında 52 yıl: Arif Elmas'tan dürüstlük dersi

Gümüşhane’nin Kelkit, Şiran ve Köse pazarlarında 52 yıldır tezgah açan Arif Elmas, dürüstlük ve sözün önemini vurgulayarak 'yemin eden esnaftan mal almayın' dedi.

Yayın Tarihi: 29.01.2026 12:38
Güncelleme Tarihi: 29.01.2026 12:53
Gümüşhane pazarlarında 52 yıl: Arif Elmas'tan dürüstlük dersi

Gümşhane pazarlarında 52 yıl: Arif Elmas'tan dürüstlük dersi

Yarım asırlık pazarcılıkta ilkeler ve tecrübe

Gümüşhane’nin Kelkit, Şiran ve Köse pazarlarında 52 yıldır tezgah açan 61 yaşındaki Arif Elmas, yarım asırlık pazarcılık hayatının sırlarını anlattı. Babasından devraldığı manifatura ve ticaret mesleğini sürdürdüğünü belirten Elmas, henüz 10 yaşında adım attığı pazar tezgahlarında dürüstlük ve ilkeli duruşla örnek oluyor.

Kelkit ilçesinde dükkanı bulunan Elmas, Gümüşhane, Kelkit, Şiran ve Köse ilçelerindeki halk pazarlarına düzenli olarak gidiyor. Yılların deneyimi ve çalışkanlığıyla genç esnaflara yol gösteren Elmas, aynı zamanda Fenerbahçe tutkusuyla da tanınıyor.

Yeminle mal satılmaz: Bereket ve itibar vurgusu

Tecrübesine dayanarak esnaflığın en büyük sermayesinin dürüstlük olduğunu ifade eden Elmas, sözlerini şu şekilde paylaştı:

’Babasının vasiyetini hiç aklından çıkarmıyorum. Derdi ki ’Oğlum esnaflık hayatında yemin etme. Dürüst ol, yanlış adama... Milleti aldatma. Birisinden de bir borç para aldığın zaman da dediği günde de adamın parasını ver, o adamı da mağdur etme. Çünkü o gün de o adamın ödemesi var, sakın. Sakın bunu yapma. Dürüst ol, korkma Allah’ın izniyle.’

Elmas, özellikle ’Yemin eden esnaftan mal almayın’ öğüdünü tekrarlıyor: ’Bir esnaf yemin ediyorsa, anlayın ki yalan söyleyecektir. Yeminle mal satılmaz, malın bereketi gider.’

Çalışmanın ve verilen sözün önemi

Gece 3’te eksi 11 derecede, üzerine giydiği 6 kat kazakla pazara çıkan Elmas, başarının sırrını çalışmakta gördüğünü söylüyor. Babasından aldığı en büyük vasiyetin ‘‘dürüstlük ve verilen sözün tutulması’’ olduğunu belirten Elmas, borcun söz verilen günde ödenmesinin ticari itibar için hayati önem taşıdığını vurguladı.

Mesleği çocuklarına da bırakmak istediğini ifade eden Elmas, esnaf ahlakı ve güvenin pazarcılığın temel taşları olduğunu bir kez daha hatırlattı.

GÜMÜŞHANE’NİN KELKİT, ŞİRAN VE KÖSE PAZARLARINDA 52 YILDIR TEZGAH AÇAN VE FENERBAHÇE TUTKUSUYLA...

GÜMÜŞHANE’NİN KELKİT, ŞİRAN VE KÖSE PAZARLARINDA 52 YILDIR TEZGAH AÇAN VE FENERBAHÇE TUTKUSUYLA BİLİNEN 61 YAŞINDAKİ ARİF ELMAS, YARIM ASIRLIK TİCARET HAYATININ SIRLARINI ANLATTI VE "YEMİN EDEN ESNAFTAN MAL ALMAYIN" DEDİ.

GÜMÜŞHANE’NİN KELKİT, ŞİRAN VE KÖSE PAZARLARINDA 52 YILDIR TEZGAH AÇAN VE FENERBAHÇE TUTKUSUYLA...

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
MGM 2025 'Yılın En'leri: En Yüksek Rüzgâr Saatte 176,4 kilometre ile Bayburt’ta
2
Fındık İçin Kahverengi Kokarca Toplanıyor: Samuray Arısıyla Biyolojik Mücadele
3
Gümüşhane pazarlarında 52 yıl: Arif Elmas'tan dürüstlük dersi
4
Safranbolu'da Yaşlı Adamın Sokak Kedilerine Şefkati Yürek Isıttı
5
Bolu’da Zabıta Serkan Güleç, Yıkımdan Türk Bayrağını Kurtardı
6
Ağrı Dağı’nda Zirveyi Saran Mercek Bulutu Kartpostallık Görüntüler Oluşturdu
7
BEUN 2025-2026 Dış Paydaş Toplantısı: Üniversite-Kamu-Sanayi İş Birliği Güçlendirildi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları