Gümüşhane pazarlarında 52 yıl: Arif Elmas'tan dürüstlük dersi

Gümşhane pazarlarında 52 yıl: Arif Elmas'tan dürüstlük dersi

Yarım asırlık pazarcılıkta ilkeler ve tecrübe

Gümüşhane’nin Kelkit, Şiran ve Köse pazarlarında 52 yıldır tezgah açan 61 yaşındaki Arif Elmas, yarım asırlık pazarcılık hayatının sırlarını anlattı. Babasından devraldığı manifatura ve ticaret mesleğini sürdürdüğünü belirten Elmas, henüz 10 yaşında adım attığı pazar tezgahlarında dürüstlük ve ilkeli duruşla örnek oluyor.

Kelkit ilçesinde dükkanı bulunan Elmas, Gümüşhane, Kelkit, Şiran ve Köse ilçelerindeki halk pazarlarına düzenli olarak gidiyor. Yılların deneyimi ve çalışkanlığıyla genç esnaflara yol gösteren Elmas, aynı zamanda Fenerbahçe tutkusuyla da tanınıyor.

Yeminle mal satılmaz: Bereket ve itibar vurgusu

Tecrübesine dayanarak esnaflığın en büyük sermayesinin dürüstlük olduğunu ifade eden Elmas, sözlerini şu şekilde paylaştı:

’Babasının vasiyetini hiç aklından çıkarmıyorum. Derdi ki ’Oğlum esnaflık hayatında yemin etme. Dürüst ol, yanlış adama... Milleti aldatma. Birisinden de bir borç para aldığın zaman da dediği günde de adamın parasını ver, o adamı da mağdur etme. Çünkü o gün de o adamın ödemesi var, sakın. Sakın bunu yapma. Dürüst ol, korkma Allah’ın izniyle.’

Elmas, özellikle ’Yemin eden esnaftan mal almayın’ öğüdünü tekrarlıyor: ’Bir esnaf yemin ediyorsa, anlayın ki yalan söyleyecektir. Yeminle mal satılmaz, malın bereketi gider.’

Çalışmanın ve verilen sözün önemi

Gece 3’te eksi 11 derecede, üzerine giydiği 6 kat kazakla pazara çıkan Elmas, başarının sırrını çalışmakta gördüğünü söylüyor. Babasından aldığı en büyük vasiyetin ‘‘dürüstlük ve verilen sözün tutulması’’ olduğunu belirten Elmas, borcun söz verilen günde ödenmesinin ticari itibar için hayati önem taşıdığını vurguladı.

Mesleği çocuklarına da bırakmak istediğini ifade eden Elmas, esnaf ahlakı ve güvenin pazarcılığın temel taşları olduğunu bir kez daha hatırlattı.

