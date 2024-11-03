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Ayvalık Uluslararası Zeytin Hasat Festivali'nde Zeytinyağlı Yemek Yarışması

Ayvalık'ta düzenlenen festivalde ev yemekleri yarışması büyük ilgi gördü.

Yayın Tarihi: 03.11.2024 18:42
Güncelleme Tarihi: 03.11.2024 18:54
Ayvalık Uluslararası Zeytin Hasat Festivali'nde Zeytinyağlı Yemek Yarışması

Ayvalık’taki Zeytin Hasat Festivali

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde bu yıl 19'uncusu düzenlenen Ayvalık Uluslararası Zeytin Hasat Festivali, zeytinyağlı ev yemekleri yarışmasıyla zenginleşti. Yarışma, geniş bir katılım ve ilgiyi arkasında bıraktı.

Ev Yemekleri Yarışması Detayları

Festival kapsamında gerçekleştirilen zeytinyağlı ev yemekleri yarışması, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Ayvalık Belediyesi, Ayvalık Ticaret Odası (ATO), Ayvalık Ziraat Odası, Ayvalık Esnaf ve Sanatkârlar Odası ve ATO Duyusal Analiz Laboratuarı iş birliğiyle düzenlendi. Yarışma, ilçe merkezindeki Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirildi.

Jüri ve Ödüller

Bu yılki yarışmanın jüri üyeleri, hem yerel hem de ulusal çapta tanınmış isimlerden oluştu: Yemek kültürü yazarı Arzu Acurol, köşe yazarı ve iletişim danışmanı Caner Ural, yemek bloggeri Gülten Kurtoğlu Özdemir, gastronomi yazarı ve belgeselci Rıza Sönmez, ve Ayvalıklı şef Sait Ergün. Yarışmada, 8 finalist arasında birinciliği, portakallı zeytinyağlı kereviz yemeği ile Hicran Atıcı aldı. Çetin İçten ikinci, Aysun Kubaş ise üçüncü oldu.

Gastronomi ve Kültürel Değerler

Ayvalık Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Melih Çakırca, yarışmaya katılımın yüksek olmasının kendilerini mutlu ettiğini belirtti. Çakırca, bu tür etkinliklerle Ayvalık'ın gastronomik değerlerini ön plana çıkartmayı amaçladıklarını ve bu çalışmaları sürdüreceklerini ifade etti.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin de, yarışmanın ev kadınlarının el emeği göz nuru lezzetlerini tanıtma fırsatı sunduğunu kaydetti. Ayvalık'ın zeytinyağı ve diğer yöresel değerleri ile turizm çeşitliliğini arttırma hedefinde olduklarını vurguladı. Ergin, "Ayvalık bir mübadele kentidir; bu kültürü Türkiye geneline tanıtmalıyız," diye konuştu.

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde bu yıl 19'uncusu gerçekleştirilen Ayvalık Uluslararası Zeytin Hasat...

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde bu yıl 19'uncusu gerçekleştirilen Ayvalık Uluslararası Zeytin Hasat Festivali'nde düzenlenen zeytinyağlı ev yemekleri yarışması yoğun ilgi gördü. Ayvalık Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Melih Çakırca, etkinlikle ilgili açıklamalarda bulundu.

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde bu yıl 19'uncusu gerçekleştirilen Ayvalık Uluslararası Zeytin Hasat...

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde bu yıl 19'uncusu gerçekleştirilen Ayvalık Uluslararası Zeytin Hasat Festivali'nde düzenlenen zeytinyağlı ev yemekleri yarışması yoğun ilgi gördü. Ayvalık Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Melih Çakırca, etkinlikle ilgili açıklamalarda bulundu.

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