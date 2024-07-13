B sınıfı ehliyet kullananların çilesi bitti! O şart bertaraf edildi

Türkiye'de sürücüler için büyük bir değişiklik kapıyı aralıyor! 2024 yılında yapılan yeni düzenleme ile birlikte, B sınıfı ehliyet sahipleri artık 125cc'ye kadar olan motosikletleri de kullanabilecekler. Bu karar, sürücülerin araç seçeneklerini genişleterek tek bir ehliyetle daha fazla özgürlük sunuyor.

Yapılan düzenlemeyle en az 2 yıllık B sınıfı ehliyeti olan sürücüler, ek sürüş dersleri alarak ve sağlık koşullarını yerine getirerek 125cc'ye kadar motosiklet kullanımı için ehliyetlerini güncelletebilecekler. Artık sürücülerin ek bir sınav veya prosedürle uğraşmalarına gerek kalmayacak.





Ayrıca, yeni yönetmelik kapsamında belirtilen koşulları sağlayan sürücüler, sağlık raporuyla motosiklet kullanımına engel bir sağlık sorunlarının olmadığını belgelemek zorundalar. Bunun yanı sıra, son 5 yıl içinde B sınıfı ehliyetlerinin hiçbir şekilde iptal edilmemiş olması gerekiyor.

