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B sınıfı ehliyet kullananların çilesi bitti! O şart bertaraf edildi

B sınıfı ehliyetler artık daha fazla araç kullanabiliyor! İşte ayrıntılar...

Yayın Tarihi: 13.07.2024 08:34
Güncelleme Tarihi: 13.07.2024 08:34
B sınıfı ehliyet kullananların çilesi bitti! O şart bertaraf edildi

Türkiye'de sürücüler için büyük bir değişiklik kapıyı aralıyor! 2024 yılında yapılan yeni düzenleme ile birlikte, B sınıfı ehliyet sahipleri artık 125cc'ye kadar olan motosikletleri de kullanabilecekler. Bu karar, sürücülerin araç seçeneklerini genişleterek tek bir ehliyetle daha fazla özgürlük sunuyor.

Yapılan düzenlemeyle en az 2 yıllık B sınıfı ehliyeti olan sürücüler, ek sürüş dersleri alarak ve sağlık koşullarını yerine getirerek 125cc'ye kadar motosiklet kullanımı için ehliyetlerini güncelletebilecekler. Artık sürücülerin ek bir sınav veya prosedürle uğraşmalarına gerek kalmayacak.

b sınıfı ehliyet

Ayrıca, yeni yönetmelik kapsamında belirtilen koşulları sağlayan sürücüler, sağlık raporuyla motosiklet kullanımına engel bir sağlık sorunlarının olmadığını belgelemek zorundalar. Bunun yanı sıra, son 5 yıl içinde B sınıfı ehliyetlerinin hiçbir şekilde iptal edilmemiş olması gerekiyor.

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