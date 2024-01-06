Bakanlık 400 yeni personele kapıları açtı! Maliye Bakanlığı'nda yüksek maaşlı iş fırsatı

Hazine ve Maliye Bakanlığı müjdeli haberi duyurdu. Dört yüz kişi personel alımı yapılacak. Peki başvuru koşulları neler? İşte detaylar.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLI DÖRT YÜZ ALIM GERÇEKLEŞTİRECEK

Giriş sınavına başvuracak adayların, son başvuru tarihi (15/03/2024) itibarıyla aşağıdaki genel ve özel şartları taşımaları gerekir:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

b) Sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş (35) yaşını doldurmamış olmak (01/01/1989 tarih ve sonraki doğumlular başvurabilecektir),

c) Başvuruyu süresi içerisinde yapmış olmak,

ç) Tablo 2’de belirtilen öğrenim şartına sahip olmak,

d) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2022 veya 2023 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavına (KPSS) katılmış ve Tablo 2’de belirtilen puan türlerinden herhangi birinden en az 65 (altmış beş) puana sahip olmak.

Maliye Bakanlığı'na istihdam başvuruları 4-15 Mart 2024 tarihleri ​​arasında e-Devlet Sistemi, Maliye Bakanlığı - Kariyer Kapısı Açık İşe Alım veya Kariyer Kapısı Platformu http://iselimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr veya e-insan platformu üzerinden giriş yapmak suretiyle, sınav başvuru ekranı kullanılarak elektronik ortamda gerçekleştirilecektir. Hazine ve Maliye Bakanlığı taşra teşkilatında boş bulunan toplam “400 Defterdarlık Uzman Yardımcısı” kadrosu için Tablo 1’de belirtilen yerlere atama yapılmak üzere defterdarlık uzman yardımcısı alımı yapılacaktır. Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı olup yazılı bölümü test usulünde tek oturumda 27 Nisan 2024 (Cumartesi) tarihinde Ankara’da gerçekleştirilecektir. Giriş sınavına başvuracak adayların, son başvuru tarihi (15/03/2024) itibarıyla aşağıdaki genel ve özel şartları taşımaları gerekir:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

b) Sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş (35) yaşını doldurmamış olmak (01/01/1989 tarih ve sonraki doğumlular başvurabilecektir),

c) Başvuruyu süresi içerisinde yapmış olmak,

ç) Tablo 2’de belirtilen öğrenim şartına sahip olmak,

d) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2022 veya 2023 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavına (KPSS) katılmış ve Tablo 2’de belirtilen puan türlerinden herhangi birinden en az 65 (altmış beş) puana sahip olmak.





Tablo2 aşağıdaki gibidir:

En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak.

KPSS Puan Türleri:

KPSSP32

KPSSP33

KPSSP37

KPSSP38

KPSSP42

KPSSP43

KPSSP45

KPSSP46

KPSSP47

KPSSP48

Sınava başvurular 4 Mart 2024 (09.00) ile 15 Mart 2024 (18.00) tarihleri ​​arasında e-devlet sistemi, Maliye Bakanlığı Kariyer Kapısı kamu alımları veya Kariyer Kapısı üzerinden kabul edilecektir. Sınav, platforma (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) erişilerek kayıt ekranından veya e-devlet platformu üzerinden kayıt yaptırılarak elektronik ortamda gerçekleştirilecektir. Yukarıda sayılanlar dışındaki başvurular dikkate alınmayacak ve şahsen, ulaşım veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Elektronik ortamınızın bozulmasına neden olabileceği için uygulamayı son ana bırakmayın. Tüm detaylara yayımlanan kılavuzdan ulaşabilirsiniz.