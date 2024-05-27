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Bakanlık KPSS puanı istemiyor! Bu kadrolara çok sayıda personel alımı duyuruldu

KPSS şartı aramadan personel alımı yapılacak! Tüm detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 27.05.2024 00:42
Güncelleme Tarihi: 27.05.2024 00:42
Bakanlık KPSS puanı istemiyor! Bu kadrolara çok sayıda personel alımı duyuruldu

Bakanlık yeni personel alımlarına başladı! Başvuru şartları belli oldu! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

BAKANLIK PERSONEL ALIMLARI

İş arayan adayların yüzünü güldürecek yeni alımlar Turizm Bakanlığı tarafından verildi. Turizm Bakanlığı personel alımlarına başvuru yapacak adayların genel olarak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, 18 yaşını tamamlaması, kamu haklarından mahrum edilmemesi, görevini yapmaya engel herhangi bir sağlık problemi olmaması, Almanca, Fransızca ve İngilizce dillerinden birinden en az B sınav puanı olması şartlarını taşımaları gerekiyor. Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı bünyesine alınacak personeller başvurularını 24 Mayıs tarihine kadar internet sitesi üzerinden online olarak yapabilecek. Alım yapılacak kadroların özel şartları ise şu şekilde;

Yönetici Asistanı (Büro Personeli) alımı 1 kadroya başvuru için adayların Büro Yönelimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik. Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Sekreterlik, Ofis Teknolojileri ve Yönelimi, Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı önlisans mezunu olması gerekiyor.

İdari İşler Uzmanı (Büro Personeli) alımı 2 kadroya başvuru için adayların en az önlisans mezunu olması gerekiyor.

Temizlik Personeli alımı 1 kadroya başvuru için adayların en az ilkokul mezunu olması gerekiyor.

Bilgi Teknolojileri Takım Lideri alımı 1 kadroya başvuru için adayların Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği mezunu olması gerekiyor. 

Yazılım Test Uzmanı alımı 1 kadroya başvuru için adayların Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği mezunu olması gerekiyor.

Etkinlik ve Ağırlama Koordinatörü alımı 1 kadroya başvuru için adayların İşletme, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Uluslararası ilişkiler. Turizm İşletmeciliği, Mühendislik mezunu olması gerekiyor.

bakanlık yeni memur alımları

Etkinlik ve Ağırlama Koordinatörü alımı 1 kadroya başvuru için adayların işletme, Spor Yöneticiliği, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Turizm İşletmeciliği Uluslararası ilişkiler. Mühendislik mezunu olması gerekiyor. 

Etkinlik ve Ağırlama Koordinatörü alımı 1 kadroya başvuru için adayların işletme, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Uluslararası İlişkiler, Turizm İşletmeciliği, Mühendislik mezunu olması gerekiyor. 

Marka İletişim Direktörü alımı 1 kadroya başvuru için adayların İşletme, İktisat, Kamu Yönetimi, Mühendislik, Turizm İşletmeciliği mezunu olması gerekiyor. 

Marka İletişim Koordinatörü alımı 1 kadroya başvuru için adayların işletme, iktisat, Kamu Yönetimi, Mühendislik, Turizm İşletmeciliği mezunu olması gerekiyor. 

Sürdürülebilirlik ve Rekabet Koordinatörü alımı 2 kadroya başvuru için adayların İşletme, Turizm işletmeciliği. Çevre Mühendisliği mezunu olması gerekiyor. 

Fuar Organizasyonu ve Operasyonu Uzman alımı 1 kadroya başvuru için adayların Mimarlık, iç Mimarlık, Turizm İşletmeciliği, Mühendislik, Endüstriyel Tasarım, Grafik Tasarım, Görsel iletişim Tasarımı, Medya ve iletişim, iletişim ve Tasarım mezunu olması gerekiyor.

Ürün Pazarlama Koordinatörü alımı 1 kadroya başvuru için adayların işletme, Mühendislik ve Turizm işletmeciliği, Kamu Yönelimi, Spor Yöneticiliği, Arkeoloji, Tarih, Turizm Rehberliği mezunu olması gerekiyor.

Ürün Pazarlama Müdürü alımı 1 kadroya başvuru için adayların işletme, Mühendislik ve Turizm işletmeciliği, Kamu Yönelimi, Spor Yönetici iği, Arkeoloji, Tarih mezunu olması gerekiyor.

Operasyon Destek Uzmanı alımı 1 kadroya başvuru için adayların işletme, Mühendislik, Turizm işletmeciliği, Kamu Yönetimi. İstatistik, Ekonometri bölümlerinin herhangi birinden en az lisans mezunu olması gerekiyor. 

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