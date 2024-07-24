Bakanlıklar, 120 bin en az ilkokul mezunu temizlik ve güvenlik görevlisi alımı yapacak! Hemen İŞKUR'dan başvurun

2024 yılı kapsamında TYP (Toplum Yararına Programlar) personel alımları başvuruları alınacak. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB), bünyelerindeki eksiklikleri karşılamak üzere toplamda 120 bin personel alımı yapmayı planlıyor. Bu alımlar, İŞKUR aracılığıyla gerçekleştirilecek. İşte TYP personel alımı hakkında bilmeniz gereken tüm detaylar.



120 BİN TYP PERSONEL ALIMI YAPILACAK

MEB ve GSB, okulların ve yurtların açılacak olması nedeniyle çeşitli pozisyonlarda personel alımı yapacak. Eylül ayında okulların ve yurtların faaliyete geçmesiyle birlikte, ihtiyaç duyulan pozisyonlara yönelik TYP personel alımı gerçekleştirilecek. Milli Eğitim Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı bu kapsamda düğmeye basacak.





TYP personel alımları, okullar ve yurtlarda çeşitli pozisyonlarda gerçekleştirilecek. Beklenen pozisyonlar arasında:



Temizlik Personeli

Koruma ve Güvenlik Görevlisi

yer alıyor.

MEB OKULLARA 60 BİN PERSONEL ALIMI YAPACAK

Milli Eğitim Bakanlığı, Eylül ayında okulların açılacak olması nedeniyle Türkiye genelinde okullarda görevlendirilmek üzere 60 bin temizlik görevlisi alımı yapmayı planlıyor. Deprem bölgesinde büyük bir istihdam sağlanması bekleniyor. Bu alımlara başvuru yapmak için İŞKUR üzerinden gerekli adımlar takip edilebilir.

GSB YURTLARA 60 BİN PERSONEL ALIMI BEKLENİYOR

Gençlik ve Spor Bakanlığı, üniversitelerin açılmasıyla birlikte yurtlarda görevlendirilecek temizlik görevlisi alımı yapacak. Deprem bölgesinde destek sağlamak amacıyla da istihdam oluşturulacak. 60 bin personel alımı için başvurular İŞKUR üzerinden yapılacak.





TYP PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

TYP personel alımına başvurmak için adayların aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir:

Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı Olmak: Başvuru yapacak adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekmektedir.

İŞKUR Kaydı: Adayların İŞKUR’a kayıtlı olması gerekmektedir.

Yaş Şartı: Adayların 18 yaşını tamamlamış olması gerekmektedir.

SGK Durumu: 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında SGK’ya bildirilmiyor olmak ve isteğe bağlı sigortalılık hariç aynı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı olmamak veya belirtilen kapsamda sigortalı sayılmamak.

Emekli ve Malul Aylığı Almamak: Adayların emekli ve malul aylığı almıyor olması gerekmektedir.

Öğrenci Olmamak: Adayların öğrenci olmaması gerekmektedir (açıköğretim öğrencileri hariç).

PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

TYP personel alımı için başvurular, okulların ve yurtların açılmasıyla birlikte hız kazanacak. Bu kapsamda, ilgili ilanlar Ağustos ayı itibariyle başlayacak olması bekleniyor.

İŞKUR TYP BAŞVURU EKRANI VE BAŞVURU ADIMLARI

Adım A): Adaylar, öncelikle İŞKUR e-şube adresine tıklayarak İŞKUR sistemine e-Devlet şifresi veya İŞKUR kayıt bilgisi ile giriş yapmalıdır.

Adım B) Sisteme giriş yaptıktan sonra ilgili alana girerek başvuru yapılacak pozisyonları seçebilirler.





Adım:C) İlgili bağlantıya tıkladıktan sonra karşınıza çıkacak ekranda, TYP numarası veya birim bilgisi girerek ya da Ara butonuna tıklayarak tüm TYP Personel Alımı ilanlarına ulaşabilirsiniz.

Başvuruların değerlendirilmesinin ardından, başvuru şartlarını taşıyan adaylar belirlenecek ve sonuçlar İŞKUR’un internet sitesi üzerinden ilan edilecektir. Yerleştirilen adaylar, atama işlemleri tamamlandıktan sonra belirtilen okullarda ve yurtlarda göreve başlayacaklardır.



2024 yılı TYP personel alımları kapsamında, MEB ve GSB bünyesinde toplamda 120 bin personel alımı gerçekleştirilecek. Başvuru şartları, tarihleri ve detaylar hakkında bilgi sahibi olmak ve başvuru yapmak için İŞKUR’un internet sitesini ziyaret edebilirsiniz. Bu büyük istihdam fırsatını kaçırmamak için başvurularınızı zamanında yapmayı unutmayın.

