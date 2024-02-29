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Balık Burcu: Satürn’ün etkisi ile neler yaşayacak? İşte Balık burcu, Mart ayı ile ilgili tavsiyeler ve detaylar

Balık burcu, bu hafta önemli adımlar atabilir, ilişkilerinde değişiklikler yaşayabilir. Satürn’ün etkisiyle hayata bakış açıları değişebilir. Gerçeklerle yüzleşme ve ödüllendirme zamanı.

Yayın Tarihi: 29.02.2024 19:52
Güncelleme Tarihi: 29.02.2024 19:52
Balık Burcu: Satürn’ün etkisi ile neler yaşayacak? İşte Balık burcu, Mart ayı ile ilgili tavsiyeler ve detaylar

Sevgili Balık Burcu ve Yükselen Balık

Mine Ölmez: Haftanın başında, başarı planlarınızı yapmanız gerekiyor. Bu hafta, yaşayacağınız olaylar bakış açınızı değiştirebilir ve sizi hiç olmadığınız kadar olgunlaştırabilir. İlk önce avantajınızı belirtelim: Zor yollarda başarıyla ilerleme zamanı gelmiş olabilir.

İlişkiler ve Evlilik

Önemli ve kalıcı adımlar atmak için destekleniyorsunuz. Bu hafta, balıkların evlendiğini duyabiliriz. Yıllara dayalı dargınlıkların sona erdiğini görebiliriz. Müzmin bekarların evlendiğini görebiliriz. Ya da “Ben bıktım bu adamdan, bıktım bu kadından, bir türlü ayrılamadım, çocukları büyütmeyi bekledim, artık mutsuzluktan kıvranıyorum” diyenlerin ayrıldığına şahit olabiliriz.

Hayatın Değerini Anlama

Bazılarının bebek haberlerinin geldiğine şahit olabiliriz. Onlar da bebek sevinci yaşayabilirler. Bazıları çocuklarının mürvetini görebilirler. Bazıları hastalıklarından şifa bulabilirler. Gerçekleri gözleriyle ayan beyan görecekler. Bugüne kadar kandırıldıysa, yanıldılarsa, birileri onları gerçekten oyuna getirdiyse, artık hiçbir bahane bulamayacaklar. Gerçekleri ayan beyan görecekler ve bu hafta itibariyle yaşayacakları olaylar, önümüzdeki Mart ayı boyunca onları hiç olmadıkları kadar olgunlaştıracak gibi görünüyor.

Satürn’ün Etkisi

Satürn, geldiği burçtaki kişilerin hayata bakış açılarını tamamen değiştirir. Mesela, çocuğunuz oldu, aşık oldunuz. Her aşkı ilk aşk gibi yaşar insan aslında. O an aşk olduğunda, öteki hani bilemezsin bile. Şu an ona odaklanmışsınızdır. Tarifi olmayan ve çok özel duygular yaşayacakları bir dönem. Bu duygular onları ileriye taşıyacak. Mesela, askere gittiniz, kendi işinizi kurdunuz, tayininiz çıktı. Hayatınızda ilk olan bir şey, ilkleri yaşayacaklar ve gerçekten öncesi sonrası şeklinde değişim gösterecekleri bir süreçten geçiyorlar.

Gerçekler ve Gizlilik

Eğer aldatılıyor, kandırılıyor, birileri size ihanet ediyorsa, gizli kalmış, üstü örtülmüş, merak ettiğiniz şeyler varsa, bunlar ortaya çıkar. Kaybettiklerinizi bulabilirsiniz. Önümüzdeki 15 gün içinde kaybettiğiniz bir altını, parayı, dostu, aşkı bulabilirsiniz.

Ödüller ve Cezalar

Sorumluluk sahibi, aklını başına toplamış olan, bedenine, kendine, ilişkisine, ailesine, hayatına saygısı olan balıklar çok şanslı. Ama bağımlılıklarının içine gömülmüş, yalan dolanın içine gömülmüş, ihanet eden, kaçan, kaçak güreşen balıklar çok şanssız. Yıllardır “Ben alkol alırım, bana hiçbir şey olmaz, olacak” diyenler, yıllardır yalan söylüyor, hep aldatıyor olanlar, kesinlikle kendinizi düzeltmek zorundasınız. Bu hafta, gerçek bu. Altını çiziyorum. Hani Allah’ın gayreti var ya, oradayız. Zulüm görenlerin ödül alma, zulüm edenlerin ceza görme zamanı.

Tavsiye

29 Şubat - 1 Mart arasında harekete geçerseniz, bugün bile 12:53’te harekete geçerseniz, sadece balıklar değil, hepimiz için çok bereketli, balıklar için daha bereketli olacaktır. Türkiye saatiyle 12:53’te harekete geçerseniz, mesela bir imza işiniz vardır, bir önemli işiniz vardır. Sonuç olarak, açı güzel, günün enerjisi güzel, Jüpiter günündeyiz. Bu, sizin için özellikle kariyer anlamında veya hayallerinizi gerçekleştirme anlamında çok daha destekleyici olacaktır. Balıklar, hafta sonu patronlarınızla, otorite figürleriyle, kayınvalidenizle, kayınpederinizle ve annenizle özellikle tartışmamaya, kavga etmemeye özen gösterin. Kalabalıklar ve aile ortamlarında yanlış anlaşılabilirsiniz, dilinizi tutmaya çalışın. Ve ya, size başarı elde etmek için de harekete geçmeniz gerektiğini vurguluyoruz.

Sonuç

Balıklar için, bu Satürn döngüsünde, en çok etkileneceği alan, her alan. Babası, annesi, sorumluluk alması gereken ve almadığı her alandan etkilenecek. Hayatın değerini anlayacak. Aşk böyle bir şeymiş, evlat böyle bir şeymiş. Meğer sen, sorumluluklar ağırmış, zormuş. Anlama zamanı, gerçekleri olduğu gibi görme zamanı. Sevgili balıklar, iş hayatlarıyla ilgili, mesela para geliyor mu onlara? Onlar en son burca, her şeyi sorasım geliyor. Şöyle parayla ilgili, 25 Mart’tan itibaren, Mart yayınında açıklayacağım, çok şanslı bir döneme giriyorlar. Eğer gerçekten hakiki çaba gösterirlerse, bol bol para biriktirecek, iyi bir süreç, çok uzak değil onlar için. Kesinlikle süper, aşk da var, her şey var. Yeter ki siz, dediklerimi unutmayın. İyi kalpli, iyi niyetli, kendine, etrafına, dediğim gibi, saygısı olan bir balıksan, ödüllere doymazsın, onu söyleyeyim. Evet, zaten Mart, senin için başarı dolu, alkışlara vesile olacağın bir ay olacakmış. Mart’ı çekeceğiz.

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