Balıkesir Büyükşehir’den 1-4. Sınıflara Beslenme Paketi Desteği

Balıkesir Büyükşehir’in beslenme paketi aileleri ve öğrencileri sevindiriyor

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, ekonomik zorluk yaşayan dar gelirli ailelerin çocuklarına yönelik sağladığı beslenme desteğini bu yıl da devam ettiriyor. 2024-2025 eğitim öğretim yılında başlatılan ve 2025-2026 yılı içerisinde de sürdürülen uygulamadan yararlanmak isteyenler 444 40 10 numaralı Yakın Çözüm Çağrı Merkezi üzerinden başvuru yapabiliyor.

Başkan Akın’ın mesajı

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, göreve gelir gelmez başlattığı projeyi aralıksız sürdürdüklerini belirterek, "Çocuklarımız okula aç gitmeyecek" dedi. Akın ayrıca, "Geleceğimiz olan çocuklarımızın sağlıklı büyümesi bizim en büyük sorumluluğumuz. Balıkesir’imizde hiçbir çocuğumuzun beslenme çantası boş kalmasın diye beslenme desteğimizi dar gelirli ailelerimize düzenli olarak ulaştırıyoruz. Beslenme desteğinden faydalanmak için aileler 444 40 10 numaralı Yakın Çözüm Merkezimizi arayabilir ve talep oluşturabilirler. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak ailelerimizin de çocuklarımızın da yanındayız" ifadelerini kullandı.

Nasıl başvurulur?

Beslenme desteğinden yararlanmak isteyen aileler, 444 40 10 numaralı Yakın Çözüm Çağrı Merkezi’ni arayarak kayıt oluşturabiliyor. Başvurular, sosyal inceleme kapsamında uzman sosyologlar tarafından değerlendiriliyor. Hedef grup, 1. ve 4. sınıf aralığındaki ilkokul öğrencileri olarak belirlendi.

Paket içeriği ve dağıtım

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda, uzman diyetisyenler tarafından hazırlanan beslenme paketleri 20 ilçede ilkokul çağındaki çocukların evlerine teslim ediliyor. Paketlerde; sandviç, kuruyemiş, meyve, süt ve meyve suyu gibi temel besinler bulunuyor. Paketler, protein, karbonhidrat ve yağ dengesine göre düzenlenip haftalık olarak hazırlanıyor ve hafta başında ailelerin evlerine ulaştırılıyor.

Proje, hem ailelerin maddi yükünü hafifletmeyi hem de öğrencilerin okul başarısına olumlu katkı sağlamayı amaçlıyor. Başvuru ve bilgi için tekrar 444 40 10 aranabilir.

