Balıkesir Büyükşehir’den 1-4. Sınıflara Beslenme Paketi Desteği

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 2024-2025’ten itibaren başlattığı ilkokul öğrencilerine yönelik beslenme paketini 2025-2026’da da sürdürüyor. Başvuru: 444 40 10.

Yayın Tarihi: 06.01.2026 11:15
Güncelleme Tarihi: 06.01.2026 11:15
Balıkesir Büyükşehir’den 1-4. Sınıflara Beslenme Paketi Desteği

Balıkesir Büyükşehir’in beslenme paketi aileleri ve öğrencileri sevindiriyor

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, ekonomik zorluk yaşayan dar gelirli ailelerin çocuklarına yönelik sağladığı beslenme desteğini bu yıl da devam ettiriyor. 2024-2025 eğitim öğretim yılında başlatılan ve 2025-2026 yılı içerisinde de sürdürülen uygulamadan yararlanmak isteyenler 444 40 10 numaralı Yakın Çözüm Çağrı Merkezi üzerinden başvuru yapabiliyor.

Başkan Akın’ın mesajı

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, göreve gelir gelmez başlattığı projeyi aralıksız sürdürdüklerini belirterek, "Çocuklarımız okula aç gitmeyecek" dedi. Akın ayrıca, "Geleceğimiz olan çocuklarımızın sağlıklı büyümesi bizim en büyük sorumluluğumuz. Balıkesir’imizde hiçbir çocuğumuzun beslenme çantası boş kalmasın diye beslenme desteğimizi dar gelirli ailelerimize düzenli olarak ulaştırıyoruz. Beslenme desteğinden faydalanmak için aileler 444 40 10 numaralı Yakın Çözüm Merkezimizi arayabilir ve talep oluşturabilirler. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak ailelerimizin de çocuklarımızın da yanındayız" ifadelerini kullandı.

Nasıl başvurulur?

Beslenme desteğinden yararlanmak isteyen aileler, 444 40 10 numaralı Yakın Çözüm Çağrı Merkezi’ni arayarak kayıt oluşturabiliyor. Başvurular, sosyal inceleme kapsamında uzman sosyologlar tarafından değerlendiriliyor. Hedef grup, 1. ve 4. sınıf aralığındaki ilkokul öğrencileri olarak belirlendi.

Paket içeriği ve dağıtım

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda, uzman diyetisyenler tarafından hazırlanan beslenme paketleri 20 ilçede ilkokul çağındaki çocukların evlerine teslim ediliyor. Paketlerde; sandviç, kuruyemiş, meyve, süt ve meyve suyu gibi temel besinler bulunuyor. Paketler, protein, karbonhidrat ve yağ dengesine göre düzenlenip haftalık olarak hazırlanıyor ve hafta başında ailelerin evlerine ulaştırılıyor.

Proje, hem ailelerin maddi yükünü hafifletmeyi hem de öğrencilerin okul başarısına olumlu katkı sağlamayı amaçlıyor. Başvuru ve bilgi için tekrar 444 40 10 aranabilir.

BÜYÜKŞEHİR’İN BESLENME PAKETİ DESTEĞİ AİLELERİ DE, ÖĞRENCİLERİ DE SEVİNDİRİYOR

BÜYÜKŞEHİR’İN BESLENME PAKETİ DESTEĞİ AİLELERİ DE, ÖĞRENCİLERİ DE SEVİNDİRİYOR

BÜYÜKŞEHİR’İN BESLENME PAKETİ DESTEĞİ AİLELERİ DE, ÖĞRENCİLERİ DE SEVİNDİRİYOR

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Meteorolojiden Bayburt'a Don ve Çığ Uyarısı
2
Konya Ovası'nda Karsız Sezon: Hububat Tarları Don Tehlikesi
3
Kozan'da İşitme Cihazı Kayboldu: Buket Özgüneşli Mağdur
4
Kar Yağışı Gaziantep'te Çiftçinin Yüzünü Güldürdü: Antep Fıstığında Rekolte Umudu
5
Van-Özalp Kara Yolunda Yoğun Sis: Görüş 30 Metreye Düştü
6
Petek Genç'in Ladik Akdağ Gezileri Başladı
7
Denizli Nikfer Kayak Merkezi’nde Hafta Sonu Yoğunluğu

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları