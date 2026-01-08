Erzurum AFAD 2025’te 120 Yüksek Riskli Olayda Müdahale Etti

Erzurum AFAD 2025’te 120 yüksek riskli olaya müdahale etti

Erzurum İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), 2025 yılında yürüttüğü operasyonel çalışmalar ve altyapı yatırımlarıyla öne çıktı. Kurum; 197 personel, 104 arama kurtarma teknisyeni ve teknikeri ile 36 araç kapasitesiyle görev yapıyor. KBRN, dağcılık, dalgıçlık ve köpekli arama kurtarma ekipleri, her biri özel donanımlı araçlarla sevk ediliyor.

Müdahale kapsamı ve bölgesel destek

Erzurum AFAD, 2025 yılı içinde trafik kazaları, boğulma ve suda kayıp vakaları, arazide kayıp, çığ, heyelan, mahsur kalma, patlama, göçük, KBRN olayları, uçak kazası, deprem, sel, zehirlenme ve yangın gibi çok sayıda farklı ve yüksek riskli toplam 120 olaya müdahalede bulundu. Bölgesel görev kapsamında Ardahan, Bayburt, Erzincan, Gümüşhane, Iğdır ve Kars illerine destek sağlandı. Ayrıca, beklenen İstanbul depremi planlaması çerçevesinde Pendik ilçesinden sorumlu il olarak görevlendirildi.

Lojistik ve yönetim altyapısında güçlenme

Erzurum AFAD’ın 150 dönüm arazi üzerine kurulu lojistik deposu, afet anlarında kritik rol üstleniyor. Depoda konteynerler içinde 30 bin çadır, battaniye, yatak, mutfak malzemeleri ve çok sayıda ekipman sevke hazır bekletiliyor. Kasım 2025’te hizmete giren İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi, depreme dayanıklı yapısı ve yaklaşık 100 kişilik kapasitesiyle kriz yönetimi için hazır hale getirildi. Merkezde canlı toplantı yapılabilen teknik altyapı, ekran sistemleri ve koordinasyon donanımı bulunuyor; büyük afetlerde üst düzey yetkililer buradan yönetim sağlayacak.

Acil Müdahale İstasyonu ve sahada hızlı müdahale

AFAD Başkanlığı tarafından İçişleri Bakanlığı kararıyla kurulan Acil Müdahale İstasyonları kapsamında, Erzurum AFAD’ın ilk istasyonu Oltu ilçesinde devreye alındı. Tam donanımlı arama kurtarma aracı ve 7/24 görev yapan personeliyle Oltu ve çevre ilçelerdeki olaylara hızlı müdahale sağlanıyor. İstasyon sayısının önümüzdeki yıllarda artırılması planlanıyor.

Gönüllülük ve eğitim faaliyetleri

Erzurum genelinde 15 bin 149 AFAD Gönüllüsü bulunurken, bunların 515’i Destek AFAD Gönüllüsü olarak eğitimlerini tamamladı. 2025 yılı içerisinde okullar, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve özel şirketlerde yaklaşık 40 bin kişiye afet farkındalık, yangın, toplanma alanları ve tahliye konularında eğitim verildi.

Afet sonrası iyileştirme çalışmaları

Erzurum AFAD, müdahalenin ardından iyileştirme çalışmalarını da sürdürüyor. Geçmiş yıllarda depremden etkilenen Çat, Köprüköy ve Aşkale ilçelerinde konut inşaatları devam ediyor. 2020-2025 yılları arasında planlanan 839 konuttan 547’si, 544 ahırdan 414’ü tamamlanarak hak sahiplerine teslim edildi. Projelerin ilk üç etabı 2025 yılında tamamlandı; 4. etapın 2026 yılında bitirilmesi hedefleniyor.

2025 bütçe ve harcama detayları

2025 yılı içinde acil ihtiyaç alımları, arama kurtarma araçlarının bakım-onarımı, deprem bölgesinde görev yapan personelin harcırahları, mal ve malzeme alımları, kış tatbikatları, lojistik depo ve tesis yapımları, enkaz kaldırma çalışmaları ile proje ve sondaj işleri için 187.675.351 TL acil ödenek harcaması yapıldı. Aynı yıl personel giderleri, kamulaştırma, lojistik depo giderleri, tüketime yönelik mal ve malzeme giderleri, araç ve haberleşme giderleri ile makine bakım-onarım çalışmaları için ise 230.088.855 TL genel bütçe harcaması gerçekleştirildi.

Erzurum AFAD’ın güçlü personel yapısı, modern altyapısı ve kapsamlı çalışmalarıyla afetlere karşı hazırlık ve müdahale kapasitesini her geçen yıl daha da artırdığı vurgulandı.

