Balıkesir Büyükşehir'den Şehide Vefa: Başkan Akın, Emre Sayın İçin 52’nci Günde Mevlit

Balıkesir Büyükşehir'den şehide vefa: Mevlit ve hayır töreni

Başkan Ahmet Akın, şehit Emre Sayın’ın ailesini yalnız bırakmadı

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, geçtiğimiz aylarda Gürcistan’da düşen askeri kargo uçağında şehit olan Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Emre Sayın’ın ailesini yalnız bırakmadı. Şehidin vefatının 52’nci günü dolayısıyla, belediye tarafından evinin önünde mevlit okutuldu.

Başkan Akın, ailelerin her türlü ihtiyaçlarının anında çözülmesi için tüm birimleri harekete geçiriyor. Akın’ın talimatıyla, şehidin ailesi için Balıkesir’de düzenlenen anma programında mevlid-i şerif okutuldu ve ardından pilav ayran hayrı yapıldı.

Etkinlik, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda, Altıeylül ilçesi Bahçelievler Mahallesi’nde şehidin evinin önünde gerçekleşti.

Ahmet Akın törende yaptığı konuşmada, "Kuvayımilliye şehri Balıkesir’imizde kahraman gazilerimiz ve aziz şehitlerimizin kıymetli aileleri her zaman gönlümüzde apayrı bir yerdeler. Kahramanlarımızın anısını yaşatmak, ailelerine destek olmak için elimizden gelen ne varsa yapıyoruz. Geçtiğimiz aylarda acı haberini aldığımız şehidimiz Emre Sayın’ın kıymetli ailesinin de her zaman yanındayız. Onlar bize emanet. Şehidimize bir kez daha Allah’tan rahmet, acılı ailesine sabırlar diliyorum" dedi.

Kendisi de İstiklal Madalyalı bir gazi torunu olan Ahmet Akın, gazilerin ve şehit ailelerinin hayatını kolaylaştırmak için projeler geliştirdiklerini belirterek, "Onlara çok şey borçluyuz. Ne yapsak haklarını ödeyemeyiz" ifadelerini kullandı.

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR’DEN ŞEHİDE AHDE VEFA