Balıkesir Türk Ocakları'ndan Şehitler İçin Mevlit ve Lokma Hayrı

Balıkesir Türk Ocakları tarafından düzenlenen anma programı Hacı Ali Camisi'nde gerçekleşti. Etkinlik, şehitlerimiz ve vefat eden Türk Ocaklılar için gerçekleştirildi.

Mevlit ve dualar

Hacı Ali Camisi'nde öğle namazı öncesi okunan mevlit ile şehitlerimiz ve vefat eden Türk Ocaklılar için dualar edildi.

Lokma hayrı ve katılımcılar

Mevlit sonrası Türk Ocakları İl Binası önünde lokma hayrı yapıldı. Lokma hayrına Türk Ocakları Başkanı Oğuz Atan, yönetim kurulu üyeleri, İl Jandarma Komutanı Kıd. Albay Murat Özer, İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, MSÜ Astsubay Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Şenol Çelik ve vatandaşlar katıldı.

Türk Ocakları yönetim kurulu aldığı karar ile vefat etmiş olan Türk Ocaklılar ve tüm şehitlerimizin ruhuna Hacı Ali Camii’nde öğle namazı öncesi mevlit okutulmasını sağladı.

