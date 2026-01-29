Başkan Bilecen: Kilis'e 2026'da hafif raylı sistem geliyor

Başkan Bilecen: "Hafif raylı sistem Kilis’e geliyor"

Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen, İşçi Sendikası Toplu İş Sözleşmesi kapsamında düzenlenen basın toplantısında, 2026 yılı içinde hafif raylı sistemin uygulanacağını duyurdu ve belediyenin mali yapısı, personel düzenlemeleri ile çalışanlara yönelik sosyal haklardaki değişiklikleri açıkladı.

Mali durum: Borçlar azaltıldı

Bilecen, belediyeyi 502 milyon 425 bin TL borçla devraldıklarını, bu borcun 396 milyon 764 bin TL'ye düşürüldüğünü, göreve geldikleri süre boyunca toplam 106 milyon TL borç ödendiğini belirtti. Ayrıca vergi ve esnafa olan 63 milyon TL tutarındaki borcun sıfırlandığını ifade etti.

Personel ve istihdam düzenlemeleri

İstihdam yapısına ilişkin bilgiler veren Bilecen, İŞKUR üzerinden çalışan 514 personelin sıfıra indirildiğini, taşeron şirketlerin kaldırılmasıyla 200 kişinin Belediye Şirketi’ne alındığını söyledi. 1 Nisan'dan bu yana 7 Aralık Şirketi’ne 331 personel alımı gerçekleştirildiğini, 1 Nisan öncesinde toplam çalışan sayısının bin 32 iken şu an 954 olduğunu ve bu süreçte 40 işçinin emekliye ayrıldığını aktardı.

Araç filosu güçlendi

Başkan, belediyenin araç filolarının yenilendiğini vurgulayarak kazandırılan araçları şu şekilde sıraladı: 1 ekskavatör, 1 kamyon, 1 kepçe, 1 vidanjör, 2 adet 4x4 pikap, 1 kamyonet, 4 çöp kamyonu, 1 mini kepçe ve 10 adet üç tekerli elektrikli araç — toplam 22 yeni araç.

Sosyal haklar ve maaş düzenlemeleri

Bilecen, çalışanların sosyal haklarında önemli iyileştirmeler yapıldığını belirterek sendikalı çalışan sayısının 210'dan yaklaşık 1000'e çıktığını söyledi. İşçilere her 6 ayda bir yazlık-kışlık kıyafet ve ayakkabı verildiğini, memur ve işçilere sosyal tesislerde 2025 boyunca yüzde 30, şu anda ise yüzde 15 indirim uygulandığını aktardı. Daha önce bulunmayan haklar arasında askerlik yardımı, doğum yardımı, ikramiye ve hizmet teşvik primleri yer alıyor.

Ödemeler şu şekilde bildirildi: askerlik yardımı normalde 12 bin TL, bedellide 6 bin TL, doğum yardımı 2 bin TL, yılbaşında ve 1 Mayıs’ta 1000'er TL ikramiye, Ramazan Bayramı’nda 5 bin TL, Kurban Bayramı’nda 13 bin TL.

Maaşlarla ilgili olarak Bilecen, evli ve bir çocuklu çalışanların ortalama 40 bin TL, bekar çalışanların ise en düşük 38 bin 500 TL maaş aldığını belirtti. Sosyal denge tazminatlarının yüzde 120 oranında tavan ücretten ödeneceğini, memurların ek ödemelerine yüzde 100 zam yapıldığını ve 2026 yılında düz memurlara 12 ay boyunca aylık 1000 TL ek ödeme verileceğini açıkladı.

Hafif raylı sistem ve diğer projeler

Konuşmasının sonunda Başkan Bilecen, Kilis’e 2026 yılı içinde hafif raylı sistem, yeni asfalt plenti ve uzay çatılı pazar yerleri kazandıracaklarını duyurdu.

Toplantı sonrası belediye personeli, yapılan maaş zamlarını müzik eşliğinde oyun oynayarak kutladı.

BAŞKAN BİLECEN: "HAFİF RAYLI SİSTEM KİLİS’E GELİYOR"