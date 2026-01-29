Hayrabolu'da Eczacı Aytül Yeltekin İnan'dan Evde Sağlık Aracı Bağışı

Hayrabolu'da Eczacı Aytül Yeltekin İnan, Hayrabolu Devlet Hastanesi'ne evde sağlık hizmetleri için araç bağışladı.

Yayın Tarihi: 29.01.2026 17:02
Güncelleme Tarihi: 29.01.2026 17:02
Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde hayırsever Eczacı Aytül Yeltekin İnan, Hayrabolu Devlet Hastanesi'ne evde sağlık bakım hizmetlerinde kullanılmak üzere bir araç bağışladı.

Bağışın Amacı ve Tören

Bağış, evde sağlık hizmetlerinden yararlanan yaşlı, engelli ve yatağa bağımlı hastalara daha hızlı ve etkin sağlık hizmeti sunulmasını hedefliyor. Aracın teslimi düzenlenen törenle hastane yetkililerine yapıldı.

Yetkililerin Açıklamaları

Hayrabolu Kaymakamı Eyüp Fırat törende, evde sağlık hizmetlerinin toplumun dezavantajlı kesimleri açısından hayati önem taşıdığına dikkat çekerek, "Bu anlamlı bağış sayesinde sağlık ekiplerimiz hastalarımıza daha kısa sürede ulaşabilecek. Toplumsal dayanışmanın en güzel örneklerinden birini sergileyen hayırsever iş kadınımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Tekirdağ Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Hacı Bayram Zengin ise, "Evde sağlık hizmetleri, özellikle kronik hastalar, yaşlılar ve yatağa bağımlı bireyler için büyük önem taşıyor. Bağışlanan bu araç, sahada görev yapan ekiplerimizin hizmet kapasitesini artıracak ve sağlık hizmetlerinin kalitesine önemli katkı sunacaktır" ifadelerini kullandı.

Aytül Yeltekin İnan bağış sebebini, "Evde sağlık hizmetleri çok kıymetli bir alan. Sağlık çalışanlarımızın daha iyi şartlarda görev yapabilmelerine küçük de olsa bir katkı sunabildiysem ne mutlu bana. Tüm sağlık çalışanlarımıza özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum" sözleriyle anlattı.

Törene Katılanlar

Konuşmaların ardından Kaymakam Fırat ve Tekirdağ Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Hacı Bayram Zengin tarafından Aytül Yeltekin İnan’a plaket takdim edildi. Törene Hayrabolu Kaymakamı Eyüp Fırat, Tekirdağ Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Hacı Bayram Zengin, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Osman İnan, Hayrabolu Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Enes Özsoy, İlçe Emniyet Müdürü Hasan Bari Karakuş, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Bilal Şahin, AK Parti Hayrabolu İlçe Başkanı Hakan Müjdat Özer ile sağlık çalışanları katıldı.

