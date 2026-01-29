Seydikemer'de Dolu ve Hortum: Ziraat Odalarından Acil Destek Çağrısı

Muğla Ziraat Odaları Birliği ve oda başkanları hasarı yerinde inceledi

Muğla Ziraat Odaları Birliği ve Menteşe Ziraat Odası Başkanı Mehmet Baştuğ, Seydikemer ilçesinde dolu ve hortum nedeniyle zarar gören seralarda incelemelerde bulundu.

İncelemede, Seydikemer Ziraat Odası Başkanı Muhsin Gümüş ile Ortaca Ziraat Odası Başkanı Erol Güzel de yer aldı. Ziyarette, hortum sonrası seralarda oluşan büyük hasar tespit edildi.

Baştuğ ve oda başkanları, hasarın özellikle hasat döneminde meydana gelmesinin üreticiler üzerinde ağır mağduriyet yarattığını ve çiftçilerin büyük emek ile maddi kayıplarla karşı karşıya olduğunu vurguladı.

Yetkililer, zarar gören seraların tekrar ayağa kalkabilmesi için Tarım ve Orman Bakanlığı'nın bölgeye yönelik acil destek ve yardım çalışmalarını bir an önce başlatması gerektiğini belirtti. Yapılan ortak çağrıda, afet sonrası üretime devam edilebilmesi için gerekli tüm desteklerin sağlanmasının önemine dikkat çekildi.

