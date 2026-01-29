Muğla Büyükşehir'ten Gökova ve Göcek'te Kıyı Temizliği: 14.880 kg Atık Toplandı

Muğla Büyükşehir'ten Gökova ve Göcek'te kapsamlı kıyı temizliği

Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 1 Ocak 2025'ten bu yana Gökova Körfezi ve Göcek Koyları'nda, araç yolu bulunmayan alanlarda deniz ekosistemini korumaya yönelik kapsamlı kıyı temizliği çalışmaları gerçekleştirdi.

Yapılan çalışmalarda Gökova Körfezi'nden 8.550 kilogram ve Göcek Koyları'ndan 6.330 kilogram olmak üzere toplam 14.880 kilogram atık doğadan uzaklaştırıldı.

Karadan müdahalenin mümkün olmadığı koylarda yürütülen temizliklerle özellikle plastik, cam ve evsel atıkların denize ulaşması engellendi; bu sayede deniz canlılarının yaşam alanlarının korunmasına önemli katkı sağlandı. Dünyaca ünlü doğal güzelliklere sahip Gökova Körfezi ve Göcek Koylarında sürdürülen çalışmalarla bölgenin doğal dokusunun korunması ve gelecek nesillere daha temiz bir çevre bırakılması hedefleniyor.

Başkan Aras: "Gökova ve Göcek, hepimizin ortak mirası"

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras çalışmalara ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

"Gökova Körfezi ve Göcek Koyları, yalnızca Muğla'nın değil, dünyanın gözbebeği olan eşsiz doğal alanlarımızdır. Bu bölgelerde, özellikle kara ulaşımı olmayan koylarda yürüttüğümüz temizlik çalışmalarıyla doğamıza sahip çıkıyoruz. Ekiplerimiz büyük bir özveriyle gerçekleştirdiği çalışmalarını sürdürüyor."

"Denizlerimizi, kıyılarımızı ve doğal yaşam alanlarımızı korumak geleceğe karşı en önemli görevlerimizden biridir. Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak çevreyi koruyan, doğayla uyumlu projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz. Bu süreçte vatandaşlarımızdan ve özellikle deniz kullanıcılarından çevreye karşı daha duyarlı olmalarını rica ediyoruz."

