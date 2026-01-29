Meteoroloji'den Denizli'ye Fırtına Uyarısı

Meteoroloji, 29 Ocak 2026 Perşembe günü saat 13.00’ten itibaren Denizli'de güneyden kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiğini; ulaşım ve çatı uçması risklerine karşı uyardı.

Yayın Tarihi: 29.01.2026 15:50
Güncelleme Tarihi: 29.01.2026 15:50
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Denizli için güney yönlerden esecek kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulundu.

Açıklamaya göre 29 Ocak 2026 Perşembe günü saat 13.00’ten itibaren güney yönlerden esecek rüzgarın saatte 40 ila 70 kilometre hızla esmesi, bazı bölgelerde ise hızının 80 kilometreye kadar çıkması bekleniyor.

Beklenen etkiler ve alınması gereken tedbirler

Meteoroloji, fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklar yaşanabileceğini belirterek vatandaşları ve yetkilileri dikkatli olmaya çağırdı.

Ayrıca soba ve doğal gaz kullanımına bağlı zehirlenmelere karşı tedbirli olunması istendi.

Fırtınanın 30 Ocak 2026 Cuma günü saat 18.00’e kadar etkili olmasının beklendiği ifade edildi.

