Banyodaki küfü pisliği söküp alıyor! Etkili formülle bir çırpıda kurtulun

Zamanla banyonuzda çeşitli boyutta küf lekeleri oluşabilir. Banyodaki bu küf lekeleri genellikle banyodaki hava eksikliğinden kaynaklanır ancak hava sirkülasyonu eksikliğinin kısa sürede giderilmesi gerekir.

Küf banyonuzun çirkin görünmesine neden olabilir ancak aslında ciddi sağlık sorunlarına da neden olabilir. Yüzeydeki küfün giderilmesi en basit tedavi yöntemi olsa da küflenmeye neden olan sorunun tespit edilmesi ve kusurlu alanların düzeltilmesi önemlidir. Bu konuda banyo yüzeylerindeki küf lekelerinden kısa sürede kurtulmak için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz;

KÜF NASIL TEMİZLENİR?





Aslında banyo yüzeylerindeki küf lekelerini kimyasal kullanmadan saniyeler içinde çıkarmak çok kolaydır.

Birçok kişi küfü gidermek için çamaşır suyu kullanıyor ancak çamaşır suyu aslında insan sağlığını tehdit eden güçlü kimyasallar içeriyor. Küf lekelerini kimyasal kullanmadan çıkarmak için karbonat ve sirkeyi uygun bir kapta karıştırın.

Karıştırma işlemi tamamlandıktan sonra küflü bölgeye iyice uygulayın. Daha sonra süngerle hafifçe ovaladığınızda yüzeydeki tüm küfün çıktığını göreceksiniz.