Başak burcu 5-11 Şubat 2024 haftalık yorumu: Bu hafta neler yaşayacak? İşte yeni ayın getirdikleri
Başaklar, bu hafta oğlak ve kova burçlarının etkisiyle hem keyifli hem de zorlu bir dönem geçirecekler. Pazartesi günü Merkür kova burcuna giriyor ve iletişim, sağlık, iş gibi konular ön plana çıkıyor. Cumartesi günü kova burcunda yeni ay oluyor ve günlük hayatınızda beklenmedik değişiklikler, kararlar, sürprizler yaşayabilirsiniz. Bu yeni ayda sakin olmaya ve öfkenizi kontrol etmeye çalışın.
Duygu Demir: Sevgili Başaklar ve Yükselen Başaklar 5-11 Şubat haftalık yorumunuz
Başaklar ve yükselen başaklar, bu hafta oğlak ve kova burçlarının etkisi altında olacaklar. Oğlak burcu, yeteneklerinizi, kendinizi ifade etmenizi, aşk hayatınızı, çocuklarınızla ilgili konuları vurguluyor. Bu, iş dışında kalan ve sizi mutlu eden, keyif veren alanlara odaklanabileceğiniz bir süreç. Kova burcu ise, çalışmanız, günlük rutininiz, sağlığınız gibi konulara dikkat çekiyor. Bu da, hem angarya hem de önemli işlerinizin olduğu, günlük hayatınızı düzenlemeniz gereken bir dönem. Bu yüzden, çalışanlar veya ev hanımları fark etmeksizin, yapılması gereken işlere daha fazla eğilmeniz gerekebilir.
Haftanın Öne Çıkanları
- Pazartesi günü merkür kova burcuna giriyor. Bu, çok fazla konuşma, iletişim, sağlıkla ilgili konuların gündeme geleceği anlamına geliyor. Tahlil yaptırmak, evi temizlemek, evdeki yardımcılarla görüşmek gibi şeyler yapabilirsiniz. Bu hafta çok konuşacağınız kesin.
- Pazartesi günü ayrıca merkür plüton ile kavuşuyor. Bu da, çalışanların iş yerinde güç savaşlarına girebileceği, güçlü kişilerle karşı karşıya kalabileceği anlamına geliyor. Bu durumda sakin olmaya çalışın.
- Cumartesi günü kova burcunda yeni ay meydana geliyor. Bu yeni ay, günlük hayatınız, sağlığınız ve iş ortamınızla ilgili beklenmedik konuşmalar, durumlar, kararlar getirebilir. İş yerinde organizasyonun değişmesi, görevlerin yeniden tanımlanması, birinin ani bir şekilde istifa etmesi gibi şeyler yaşanabilir. Sağlıkla ilgili de sürpriz durumlar ortaya çıkabilir. Kova burcu kalp, damar, sinir sistemi, bacaklar, ayak bilekleri ile ilgilidir. Bu bölgelerde sorun yaşayabilirsiniz veya ailenizdeki kova burcu erkeklerde bu tür sorunlar görülebilir. Bu yeni ay, günlük hayatınızın akışını değiştirecek yeni kararlar, düzenler, hayaller getirebilir. Belki de uzun zamandır yapmak isteyip de cesaret edemediğiniz bir şey için adım atabilirsiniz. Bu yeni ayda, iş yerindeki veya sağlıkla ilgili gergin durumlarda öfkenizi kontrol etmeye çalışın. Kastro yıldızı bu yeni aya eşlik ediyor ve yıkıcı etkileri olabileceğini gösteriyor. Yeni aylar genellikle sakin geçer ama bu yeni ay biraz daha zorlayıcı olabilir. Olan biten her şeye sakin yaklaşmalısınız. Başaklar zaten böyle yaparlar ama yine de hatırlatmakta fayda var sevgili başaklar.