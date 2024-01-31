Başak burcu 5-11 Şubat 2024 haftalık yorumu: Bu hafta neler yaşayacak? İşte yeni ayın getirdikleri

Duygu Demir: Sevgili Başaklar ve Yükselen Başaklar 5-11 Şubat haftalık yorumunuz

Başaklar ve yükselen başaklar, bu hafta oğlak ve kova burçlarının etkisi altında olacaklar. Oğlak burcu, yeteneklerinizi, kendinizi ifade etmenizi, aşk hayatınızı, çocuklarınızla ilgili konuları vurguluyor. Bu, iş dışında kalan ve sizi mutlu eden, keyif veren alanlara odaklanabileceğiniz bir süreç. Kova burcu ise, çalışmanız, günlük rutininiz, sağlığınız gibi konulara dikkat çekiyor. Bu da, hem angarya hem de önemli işlerinizin olduğu, günlük hayatınızı düzenlemeniz gereken bir dönem. Bu yüzden, çalışanlar veya ev hanımları fark etmeksizin, yapılması gereken işlere daha fazla eğilmeniz gerekebilir.

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