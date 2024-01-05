Başak burcu'nun ilişkilerdeki artıları, eksileri ve özellikleri

Başak burcu'nun ilişki tarzı, avantajları ve zayıflıkları

Başak’lar ilişkilerinde saflığı ve netliği ararlar. Kendilerini güvende hissetmek için karşı tarafın açık ve dürüst olmasını isterler. Başak’lar sağlıklı bir yaşam tarzına önem verirler ve bunu hem fiziksel hem de ruhsal olarak sürdürmeye çalışırlar. İlişkilerinde küçük şeylere takıntılı olabilirler. Onlar için düzen ve organizasyon çok önemlidir ve bunu ilişkilerinde de görmek isterler.

Başak burcu'nun ilişkilerdeki artıları

Başaklar gösterişten uzak ve ciddi bir tavır sergilerler. Bu sayede ilişkilerinde kararlı ve tutarlı olurlar. Yetenekli ve çalışkan olmaları da onları ilişkilerde güvenilir kılar. Siz ihtiyaç duyduğunuzda yanınızda olacak ve size destek olacaklardır. Başak’lar sorumluluk sahibidirler ve kendilerine yeni hedefler belirleyebilirler.

Başak burcu'nun ilişkilerdeki eksileri

Başaklar detaycı bir yapıya sahiptirler. Bu bazen ilişkilerinde sorun yaratabilir. Her şeyi eleştirmeye ve mükemmeli aramaya meyillidirler. Bu da karşı tarafı rahatsız edebilir. Ayrıca Başak’lar çok gevşek ve cömert değildirler. Kendilerini suçlayarak kısıtlayabilirler. Bu da cinsel anlamda onları soğuk gösterebilir. Çok ekonomik ve hesapçı olmaları da onların hayatın keyifli yanlarını kaçırmalarına neden olabilir.

Başak burcu'nun ilişkilerdeki özellikleri

Başak başkalarına hizmet etmeyi seven, dişil bir burçtur. Romantizmden çok gerçekliğe önem verir. Bu yüzden onu etkilemek kolay değildir. Mükemmeliyetçi olan bu burç ilişkilerinde kendisini kurban gibi hissedebilir. Akıllı ve dakik olmasına rağmen, karşısına daha rahat, duygusal ve karmaşık kişiler çıkabilir. Bu özellikle yükselen Başak için geçerli olabilir. Dikkat çekmediği sürece çok iyi bir planlayıcı, pazarlamacı ya da yönetici olabilir ancak işine olan bağlılığı kişisel başarısından daha fazladır.

Başak burcu'nun ilişkilerdeki tutumu

Başak’ın çok eleştirel bir tutumu vardır. Bu ilişkilerinde bir engel oluşturabilir. Ancak çok güvendikleri durumlarda kendi duygularını paylaşabilirler. Duygularını doğrudan değil, dolaylı yollarla ifade ederler. Bu da onların detaylara takıntılı olmasından kaynaklanır. Cinsellikte hemen ısınmayabilirler. Aslında Başak zekâsı ve mizahı ile çok eğlenceli ve akıllı bir eştir, ancak romantik olması için daha fazla çaba sarf etmesi gerekir.