Bingöl'de 2025 Aile Yılı: Genç ve Ailelere Farkındalık Konferansları

Bingöl'de, Bingöl Valiliği himayelerinde ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda 'Ben Gelmiyorum, Sen Getiriyorsun' ve 'İnSANA Yolculuk' konferansları düzenlendi.

Yayın Tarihi: 21.12.2025 14:51
Güncelleme Tarihi: 21.12.2025 14:51
Bingöl'de 2025 Aile Yılı: Genç ve Ailelere Farkındalık Konferansları

Bingöl'de 2025 Aile Yılı Kapsamında Farkındalık Konferansları

2025 Aile Yılı faaliyetleri kapsamında, Bingöl Valiliği himayelerinde ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda gençlere ve ailelere yönelik kapsamlı farkındalık etkinlikleri gerçekleştirildi.

Gençlere yönelik programlar

Programların ilk ayağı merkezde lise öğrencilerine yönelik olarak düzenlendi. 'Ben Gelmiyorum, Sen Getiriyorsun' başlıklı konferansta Ahmet Sula, emniyet teşkilatındaki mesleki birikimini sanat, edebiyat ve insan psikolojisiyle harmanlayarak gençlerle paylaştı.

Konferansta içsel yolculuk, yaşam farkındalığı, değerler, öz saygı ve kişisel sorumluluk gibi başlıklar ele alındı. Aynı başlıkla düzenlenen ikinci oturum ise farklı liselerden öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirildi; gençlerin özgüven kazanmaları ve hayatlarına bilinçli şekilde yön vermeleri vurgulandı.

Ailelere yönelik etkinlik

Öğrencilere yönelik oturumların ardından ailelere özel olarak düzenlenen 'İnSANA Yolculuk' programında aile içi iletişim, empati, kuşak farklılıkları, dijital çağın aile yapısına etkileri ve değer aktarımı konuları işlendi.

Genç ilçesindeki kapanış

Konferans dizisinin son ayağı ise Genç ilçesinde gerçekleştirildi. Yine 'Ben Gelmiyorum, Sen Getiriyorsun' başlıklı oturumda Ahmet Sula, gençleri düşünmeye, sorgulamaya ve üretmeye teşvik etti.

Etkinlikler, gençlerin ve ailelerin bilinçlendirilmesine katkı sağlayacak içerikleriyle 2025 Aile Yılı programları çerçevesinde devam edecek.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

