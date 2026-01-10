Başkale'de Kar Felaketi: 88 Yerleşim Yeri Ulaşıma Kapandı

Van'ın Başkale ilçesinde yoğun kar nedeniyle araçlar kar altında kaldı, 88 yerleşim yerinin yolu kapandı; kar kalınlığı merkezde 50 cm, yüksek kesimlerde 1 metreyi aştı.

Yayın Tarihi: 10.01.2026 09:33
Güncelleme Tarihi: 10.01.2026 09:37
Van’da günlerdir süren yoğun kar hayatı olumsuz etkiledi

Van’ın Başkale ilçesinde günlerdir aralıklarla devam eden yoğun kar yağışı yaşamı sekteye uğrattı. Araçlar kar altında kalırken, ulaşımda aksaklıklar yaşandı.

Yetkililer, ilçede bulunan 88 kırsal mahalle ve mezra yolunun kar nedeniyle ulaşıma kapandığını bildirdi.

Kar kalınlığı ilçe merkezinde 50 santimetre, yüksek kesimlerde ise 1 metreyi geçti. Belediye ekipleri, kapanan yolları yeniden açmak için aralıksız çalışma yürütüyor.

Öte yandan, sabah işyerlerini açan esnaflar da dükkanlarının önünü temizleyerek belediye ekiplerine destek verdi.

