DOLAR
42,84 -0,02%
EURO
50,38 -0,36%
ALTIN
6.169,96 -0,03%
BITCOIN
3.779.980,27 -0,77%

Başkale'de Regaip Kandili Camilerde Coşkuyla İdrak Edildi

Van'ın Başkale ilçesinde Regaip Kandili, Merkez Büyük Camii'nde düzenlenen programla dualar ve ilahiler eşliğinde idrak edildi.

Yayın Tarihi: 25.12.2025 20:09
Güncelleme Tarihi: 25.12.2025 20:10
Başkale'de Regaip Kandili Camilerde Coşkuyla İdrak Edildi

Başkale'de Regaip Kandili Camilerde Coşkuyla İdrak Edildi

Merkez Büyük Camii'nde dualar ve ilahilerle kutlama

Van'ın Başkale ilçesinde Ramazan ayının müjdecisi olan Regaip Kandili, camilerin dolup taştığı bir ortamda idrak edildi.

Rahmet ve merhamet ikliminin başladığı üç ayların ilk gecesi, Merkez Büyük Camii'nde düzenlenen programa vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

İlçe Müftüsü İbrahim Demir, programda yaptığı sohbetle Kandil'in anlam ve önemine değindi.

Gecede Kur’an-ı Kerim tilaveti okunurken, mevlid ve ilahilerle devam eden program boyunca katılımcılar ellerini semaya açarak dualar etti.

Başkale'de gerçekleşen etkinlik, birlik ve beraberlik atmosferinde son buldu.

REGAİB GECESİ BAŞKALE'DE MERKEZ BÜYÜK CAMİİ'NDE DÜZENLENEN PROGRAMDA DUALARLA İDRAK...

REGAİB GECESİ BAŞKALE'DE MERKEZ BÜYÜK CAMİİ'NDE DÜZENLENEN PROGRAMDA DUALARLA İDRAK EDİLDİ

REGAİB GECESİ BAŞKALE'DE MERKEZ BÜYÜK CAMİİ'NDE DÜZENLENEN PROGRAMDA DUALARLA İDRAK...

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

Regaip Kandili Mesajları — En Güzel, Resimli ve Kısa Seçkiler

2026 Asgari Ücret Zammı: Kıdem Tazminatı, İşsizlik Maaşı ve GSS Tutarları

Köprü ve Otoyol Ücretleri 2026'da %25,49 Zam: Bakan Uraloğlu Açıkladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Amasya'da Regaip Kandili Coşkusu: Sultan II. Bayezid ve Topçular Camii'nde Dualar
2
Bolu'da Regaip Kandili: Yıldırım Bayezid Camii Dolup Taştı
3
Şanlıurfa'da Regaip Kandili Coşkusu: Balıklıgöl'de Binlerce Kişi
4
Hakkari'de Regaib Kandili Dualarla İdrak Edildi
5
Sivas'ta Yoğun Sis Hava Ulaşımını Aksattı
6
Düzce'de Regaip Kandili Merkez Büyük Camii'nde Coşkuyla İdrak Edildi
7
Sivas'ta Yoğun Sis Uçuşları Aksattı: İstanbul'dan Gelen Uçak Kayseri'ye Yönlendirildi

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

Hacet Namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Hacet Duası (Arapça-Türkçe)

11. Yargı Paketi Resmi Gazete’de: GSS Borçları Silindi, 50 Bin Tahliye

Regaip Kandili Mesajları — En Güzel, Resimli ve Kısa Seçkiler

2026 KYK Burs ve Kredi Ücretlerine Zam Bekleniyor: GSB Aralık Duyurusuna Hazırlanıyor

2025 Regaip Kandili Ne Zaman? Diyanet Açıkladı

2026 Ocak Emekli Zammı: Asgari Ücret Sonrası En Düşük Maaş Senaryoları

Köprü ve Otoyol Ücretleri 2026'da %25,49 Zam: Bakan Uraloğlu Açıkladı

2026 Asgari Ücret Zammı: Kıdem Tazminatı, İşsizlik Maaşı ve GSS Tutarları

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Ahmed el-Haddad kimdir? Ankara'da Son Dakika