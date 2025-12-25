Başkale'de Regaip Kandili Camilerde Coşkuyla İdrak Edildi

Merkez Büyük Camii'nde dualar ve ilahilerle kutlama

Van'ın Başkale ilçesinde Ramazan ayının müjdecisi olan Regaip Kandili, camilerin dolup taştığı bir ortamda idrak edildi.

Rahmet ve merhamet ikliminin başladığı üç ayların ilk gecesi, Merkez Büyük Camii'nde düzenlenen programa vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

İlçe Müftüsü İbrahim Demir, programda yaptığı sohbetle Kandil'in anlam ve önemine değindi.

Gecede Kur’an-ı Kerim tilaveti okunurken, mevlid ve ilahilerle devam eden program boyunca katılımcılar ellerini semaya açarak dualar etti.

Başkale'de gerçekleşen etkinlik, birlik ve beraberlik atmosferinde son buldu.

