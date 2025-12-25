Bolu'da Regaip Kandili: Yıldırım Bayezid Camii Dolup Taştı

Camide ve çevresinde manevi yoğunluk

Bolu’da Regaip Kandili dolayısıyla vatandaşlar Yıldırım Bayezid Camii'ne akın etti.

Bolu’nun tarihi camilerinden biri olan Yıldırım Bayezid Camii, Regaip Kandili nedeniyle bu yıl da dolup taştı.

Kadın, erkek, genç ve yaşlı her yaştan vatandaşın katılım sağladığı programda manevi bir atmosfer yaşandı.

Program, Kur’an-ı Kerim tilaveti, tesbihat ve dualarla gerçekleşti. Cami imamı kandil gecesinin anlam ve önemine değinerek sevgi, hoşgörü ve dayanışma'nın önemini vurguladı.

Kandil gecesi dolayısıyla cami çevresinde de yoğunluk yaşandı. Bolu ve diğer illerde eş zamanlı olarak kurulan stantlarda vatandaşlara salep ikram edildi. Ayrıca Kızılay gönüllüleri de cami çıkışında yer alarak çeşitli ikramlarda bulundu.

