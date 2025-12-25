Düzce'de Regaip Kandili Merkez Büyük Camii'nde Coşkuyla İdrak Edildi

Vatandaşlar dualar ve ilahilerle manevi atmosfer oluşturdu

Regaip Kandili, Düzce'de vatandaşların yoğun katılımıyla Merkez Büyük Camii'nde idrak edildi.

Program, akşam namazının ardından camiye gelenlerin Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ilahiler eşliğinde ibadet etmesiyle sürdü. Cemaat, dualar ederek kandilin manevi havasını yaşadı.

Program kapsamında Düzce Müftüsü Osman Aydın tarafından Regaip Kandili'nin önemi ve fazileti üzerine vaaz verildi. Aydın, "Bu mübarek aylar, geceler ve kandiller; kendimizi gözden geçirme, zaman nimetini iyi değerlendirme, kulluk şuurumuzu ve kardeşlik hukukumuzu güçlendirme hususunda bize fırsatlar sunan manevi iklimlerdir" ifadelerini kullandı.

Yapılan duanın ardından yatsı namazı ile program sona erdi.

